„Poate că e timpul să începem să angajăm generali americani”. Ce au scris bloggerii militari ruși despre operațiunea SUA din Venezuela

Un vehicul interceptor de rachete ars este văzut la baza aeriană La Carlota din Caracas, pe 3 ianuarie 2026, după ce forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, în urma lansării unui „atac la scară largă” asupra țării sud-americane. Foto: Profimedia
Zakhar Prilepin,  scriitor ultranaționalist rus Colonelcassad, canal Telegram administrat de bloggerul militar Boris Rozhin Ievgeni Poddubni, blogger de război pro-Kremlin Iuri Kotenok, blogger de război pro-Kremlin Doi maiori, canal Telegram pro-război Informator militar, canal Telegram pro-război Rîbar, canal Telegram pro-război Vitali Demidkin,  veteran al Grupului Alpha al FSB Infanteria din Donețk, canalul Telegram pro-Kremlin DShRG Rusici, canalul Telegram administrat de grupul paramilitar Rusici SHAKESPEARE, canalul Telegram gestionat de bloggerul militar Pavel Rasta Indicativ OSETIN, canal Telegram pro-război

Pe 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară împotriva Venezuelei, cel mai important aliat al Moscovei în America de Sud. Președintele țării, Nicolás Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane și scos din țară. Nu a durat mult până când bloggerii ruși pro-război au început să-și împărtășească opiniile cu privire la operațiune – de la plângeri privind standardele duble până la admirație reticentă. Publicația rusă online Meduza a compilat unele dintre cele mai notabile reacții din blogosfera rusă pro-război.

Zakhar Prilepin,  scriitor ultranaționalist rus

Aceasta este o încălcare a tuturor normelor imaginabile de coexistență globală. Bombardarea capitalei unui stat vecin doar pentru că „mi-e foame”. […]

Ai crede că armata venezueleană ar putea măcar să doboare un elicopter american deasupra capitalei sale. Nu? Sau nu se așteptau să zboare? Ai crede, de asemenea, că forțele progresiste ale lumii – adică noi, China, Coreea de Nord și toate țările BRICS – ar putea în sfârșit să-și arate colții diplomatici și să apere suveranitatea Venezuelei. La fel cum domnii albi europeni, canadieni, australieni și americani au apărat anterior suveranitatea Ucrainei. (Și chiar au apărat-o.) Sau situația cu Maduro este o surpriză și pentru BRICS – și pentru noi?

Colonelcassad, canal Telegram administrat de bloggerul militar Boris Rozhin

În linii mari, un atac asupra Venezuelei este o lovitură împotriva Sudului Global. O lovitură pentru interesele Chinei. O lovitură pentru interesele Rusiei. Războiul pentru redistribuirea ordinii mondiale se va intensifica – și, desigur, nu se limitează doar la teatrul ucrainean.

Ievgeni Poddubni, blogger de război pro-Kremlin

De mult timp este clar că trăim într-o lume în care există o singură lege reală: legea celui mai puternic. Așa arată neocolonialismul. Rusia, la rândul său, susține și luptă pentru o ordine mondială diferită.

Conform propriilor declarații ale lui Trump, americanii l-au răpit pe Maduro și pe soția sa. Pur și simplu l-au răpit pe președintele unei țări independente. Și nu există indignare, sancțiuni, anularea culturii americane.

Iuri Kotenok, blogger de război pro-Kremlin

Americanii din Venezuela copiază acțiunile forțelor speciale ruse din primele ore ale „operațiunii militare speciale” din Hostomel în 2022. A fost stabilit și este menținut un punct de sprijin pentru extinderea operațiunii. Spre deosebire de operațiunea din Hostomel, însă, americanii nu întâmpină nicio rezistență semnificativă din partea forțelor de securitate ale Republicii Bolivariene — fie din cauza trădării, a paraliziei sau a ambelor.

Doi maiori, canal Telegram pro-război

Lăsând glumele la o parte și fără niciun respect inutil pentru yankei, aceștia au desfășurat operațiunea cu competență. Este puțin probabil să fi reușit acest lucru fără trădători în interiorul țării – Maduro nu trăia tocmai într-un bungalou.

Probabil că așa a fost concepută inițial și „operațiunea militară specială” a noastră: rapidă, spectaculoasă și eficientă. Este greu de crezut că [șeful Statului Major al Armatei Ruse, Valeri] Gherasimov a planificat să lupte timp de patru ani.

Informator militar, canal Telegram pro-război

De fapt, o „operațiune militară specială” ca la carte, cu obiective limitate și implicare limitată: au zburat acolo, și-au făcut treaba și au zburat înapoi.

Rîbar, canal Telegram pro-război

Pe fondul știrilor din Venezuela, unele mass-media – și o serie de personalități deosebit de odioase – s-au grăbit, așa cum era de așteptat, să facă paralele cu evenimentele din așa-numita Ucraina, în sensul că „așa ar trebui să se desfășoare o operațiune militară specială”.

Pentru a fi corecți, noi înșine am sublinia că au existat anumite lucruri pe care Statele Unite le-au făcut în mod exemplar – începând cu formarea unei forțe suficient de mari și acordarea unei atenții deosebite fiecărui aspect al sprijinului în luptă. Acestea fiind spuse, operațiunile sunt fundamental diferite în aproape toate privințele, începând cu obiectivele lor. […]

Dacă vrem cu adevărat ca lucrurile să fie „făcute ca americanii”, primul pas este să înțelegem exact ce vrem – și ce suntem capabili să facem în practică. Fără o analiză sobră, nu pot exista concluzii solide. Și fără concluzii, vom continua să călcăm pe aceeași greșeală.

Vitali Demidkin,  veteran al Grupului Alpha al FSB

Au acționat ilegal, inuman și în încălcarea suveranității statului – dar, presupun, a funcționat. În opinia mea, operațiunea nu a fost nimic extraordinar, mai degrabă mediocră. Nu a existat niciun fel de rezistență. Au intrat rapid, aparent au mituit pe toată lumea, au găsit oameni dispuși să se vândă – și asta a fost tot: ușile li s-au deschis. […]

Oamenii noștri sunt superiori în toate privințele. […] L-am putea răpi cu ușurință pe Zelenski, dar respectăm dreptul internațional. De aceea nu am întreprins astfel de acțiuni — deocamdată. Dar dacă ar exista un ordin din partea comandantului suprem, cred că ar fi ușor. Studiază ținta, localizează-i poziția și pur și simplu ia-l.

Infanteria din Donețk, canalul Telegram pro-Kremlin

[Fostul ministru rus al Apărării, Serghei] Șoigu și Gherasimov, împreună cu generalii FSB, SVR și GRU, urmăresc acest lucru și întreabă: „Stați, puteți face asta pur și simplu?”

DShRG Rusici, canalul Telegram administrat de grupul paramilitar Rusici

Poate că e timpul să începem să angajăm generali și planificatori americani pentru a servi Rusia?

SHAKESPEARE, canalul Telegram gestionat de bloggerul militar Pavel Rasta

Pur și simplu au eliminat conducerea politică a unei țări suverane și independente. Și toate acestea pe fondul „răspunsului nostru dur față de Ucraina”, pe care îl așteptăm încă în al patrulea an de război — și pe care s-ar putea să nu-l vedem niciodată. În acest moment, simt un singur lucru: rușine. Mi-e rușine, băieți. Nu pentru Venezuela. Și cu siguranță nu pentru SUA.

Indicativ OSETIN, canal Telegram pro-război

Au capturat președintele unei țări străine și familia sa chiar în prima zi. Toată lumea vorbește prostii. „Acesta este un caz diferit.” Și iată-ne aici — luptând în al patrulea an...

Editor : B.E.

