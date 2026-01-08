Poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatorii care urmăreau canale ucrainene pe Telegram

Forțele de securitate ruse au întrerupt un concert punk la Moscova, au verificat conturile de Telegram ale participanților și i-au bătut pe cei care urmăreau canale ucrainene, scrie publicația Meduza. Concertul a fost anulat.

Ofițerii Gărzii Naționale (Rosgvardia) au întrerupt, pe 6 ianuarie, concertul punk Harvest Fest de la clubul Motyga din Moscova, potrivit Meduza, care preia de pe rețelele sociale relatări de la martori oculari.

Potrivit acestora, poliția moscovită a sosit la club înainte de concert, i-a forțat pe clienți să se întindă cu fața la podea și a început să-i percheziționeze. Ofițerii au verificat telefoanele celor care au participat la concert, inclusiv conturile pe rețeaua Telegram.

Oficialii de securitate erau interesați de subscripțiile la canale aparținând unor organizații „indezirabile”, a declarat o sursă pentru Important Stories, mai precizează Meduza.

Cei care erau abonați la canalele anti-război, a spus sursa, au primit „insistent” oferte de contracte cu ministerul apărării. Mai multe persoane care aveau abonamente la canalele ucrainene Telegram au fost bătute.

Numere de telefon și acte

De asemenea, poliția a folosit forța și împotriva celor care „s-au mișcat sau au opus rezistență în vreun fel”, a raportat o sursă: „Bastoane, arme paralizante, tot ce era necesar”.

În plus, polițiștii au luat numerele de telefon ale spectatorilor și le-au fotografiat documentele. Nu se știe dacă cineva a fost reținut, menționează Meduza.

Potrivit OVD-Info, ofițerii de poliție nu i-au permis accesul înăuntru unui avocat, Oskar Cerdjiev, dar au declarat că vor elibera pe toată lumea după ce le vor verifica telefoanele. Concertul a fost în cele din urmă anulat.

Cu o zi înainte, pe 5 ianuarie, forțele de securitate au întrerupt un spectacol de Anul Nou al Teatrului Conceptual Kirill Ganin din Moscova, în care au jucat actori nud. Mass-media apropiată forțelor de securitate a raportat că șapte dintre organizatorii spectacolului au fost reținuți „și vor fi acuzați de huliganism minor”.

Cu toate acestea, directorul teatrului, Alexei Filatov, a afirmat că forțele de securitate nu au constatat nicio încălcare și nu au formulat acuzații împotriva organizatorilor.

Editor : B.P.