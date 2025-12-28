Live TV

Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană

Traffic on Nevsky Prospect.
Sankt Petersburg. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Forţele de securitate ruse au reţinut aproape 70 de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care şi-au dedicat rugăciunile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi armatei ucrainene, a relatat sâmbătă site-ul independent de ştiri Holod, citat de EFE.

Poliţia a efectuat vineri o razie la o întâlnire a organizaţiei religioase proucrainene Şcoala Principiului Unit şi i-a reţinut pe cei aproximativ 70 de participanţi, care sunt acuzaţi de răspândire de informaţii false despre forţele armate ruse, notează Agerpres.

La întâlnirile organizaţiei, fondată în Ucraina, participau în general profesori de la şcoli din diferite regiuni ale Rusiei. Totuşi, cei mai mulţi dintre participanţi sunt locuitori ai oraşului Sankt Petersburg.

Potrivit presei ruse, liderii sectei au promovat idei contrare liniei oficiale ruse privind războiul din Ucraina şi i-au denigrat pe soldaţii ruşi şi pe cetăţenii care i-au susţinut.

De asemenea, participanţii se rugau pentru protejarea cetăţenilor ruşi de mobilizare, pentru armata ucraineană şi pentru preşedintele Ucrainei. Membrii sectei erau obligaţi să le dezvăluie familiilor poziţia lor anti-război.

Cei arestaţi riscă pedepse cu închisoarea de până la 10 ani.

Secta religioasă, ale cărei practici se bazează pe ortodoxia creştină, încorporează totodată ritualuri ezoterice şi mistice. 

VIDEO Zelenski primește susținere de la liderii europeni înaintea întâlnirii cu Trump: „Garanțiile de securitate sunt esențiale"

