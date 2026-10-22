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Polonia acuză platformele sociale că nu combat propaganda rusă: „Sunt un aliat tăcut al boților”

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Polonia acuză platformele de social media că nu iau suficiente măsuri împotriva dezinformării și că permit răspândirea propagandei ruse. Ministrul polonez al afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, le-a cerut companiilor să își consolideze echipele de moderare și să elimine mai rapid conturile false și rețelele de boți. Oficialul a avertizat că platformele care ignoră solicitările autorităților riscă sancțiuni financiare, relatează Reuters.

Polonia și alte țări occidentale au acuzat în repetate rânduri Rusia că răspândește dezinformare pentru a alimenta diviziunile și a destabiliza societățile occidentale. Moscova respinge acuzațiile și susține că liderii occidentali exagerează în mod deliberat amenințarea reprezentată de Rusia, din motive politice.

Datele furnizate de Institutul Național de Cercetare NASK din Polonia arată că platformele au luat măsuri în mai puțin de un sfert dintre cele peste 65.000 de sesizări privind conturi false și dezinformare transmise în prima jumătate a anului 2026.

„Este în desfășurare un război digital cu Rusia, iar în cadrul acestui război digital există un front al dezinformării. Pe acest front al dezinformării, există un aliat tăcut al boților ruși și al GRU-ului de la Kremlin: platformele de social media”, a declarat Gawkowski.

„Platformele sociale nu fac nimic în această privință”, a adăugat ministrul, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit datelor NASK, platformele de social media au eliminat 7% dintre cazurile de dezinformare și conturile false raportate și au aplicat măsuri de moderare în peste 17% dintre cazuri.

„Datele indică nu doar un eșec, ci o acțiune deliberată a platformelor - care profită de dezinformare, o utilizează și o tratează ca pe o sursă a veniturilor lor”, a acuzat Gawkowski.

Ministrul polonez a declarat că a solicitat platformelor să înființeze echipe eficiente de moderare a conținutului în limba poloneză. Acestea ar trebui să mențină o legătură directă, în timp real, cu instituțiile și organizațiile relevante care raportează conținut suspect.

Gawkowski a cerut, de asemenea, eliminarea procedurilor de apel pe care le-a descris drept „fictive”, ștergerea imediată a rețelelor de boți identificate și reducerea timpilor de răspuns la sesizările autorităților.

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Oficialul a avertizat că platformele care nu se conformează solicitărilor statului vor risca sancțiuni financiare.

„În plus, am precizat clar că orice solicitare a statului care rămâne nesatisfăcută de aceste platforme va declanșa proceduri de impunere a unor sancțiuni financiare asupra acestora”, a declarat ministrul.

Discord, Google, Meta, X, Telegram și TikTok nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

Editor : C.A.

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