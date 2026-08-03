Nivelul de aprobare al președintelui rus Vladimir Putin scade brusc chiar și potrivit agențiilor de sondaje afiliate statului – instituții ale căror cifre au fost mult timp privite cu prudență.

Fundația pentru Opinia Publică (FOM), care realizează periodic sondaje pentru Kremlin, a înregistrat o scădere săptămânală de cinci puncte procentuale a aprobării performanței lui Putin, de la 71% la 66%. A fost cea mai abruptă scădere de când Rusia a anunțat mobilizarea parțială în toamna anului 2022, scrie Kyiv Post.

Proporția respondenților care au dezaprobat activitatea lui Putin a crescut la 16%, cel mai ridicat nivel de la începutul invaziei pe scară largă. Încrederea în președinte a scăzut la 67%, în timp ce neîncrederea a ajuns la 20%.

Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VTsIOM), instituție de stat, a indicat o tendință similară. Până la jumătatea lunii iulie, ratingul de aprobare al lui Putin scăzuse timp de trei săptămâni consecutive, ajungând la 65,1%, față de 70,4% la jumătatea lunii iunie. Încrederea a scăzut de la 76,7% la 71%.

În spatele cifrelor

Cifrele sunt frapante nu pentru că demonstrează că doar aproximativ o treime dintre ruși se opun lui Putin. Ele sunt frapante deoarece o scădere vizibilă a reușit să străpungă un sistem de sondaje care ar putea fi structural înclinat să supraestimeze sprijinul.

Cum influențează metoda de sondare răspunsul

Începând din luna mai, VTsIOM utilizează un eșantion combinat pentru sondajele sale politice săptămânale: jumătate dintre interviuri sunt realizate telefonic, iar cealaltă jumătate prin ceea ce institutul numește un „eșantion pe traseu”.

În practică, această din urmă metodă presupune ca intervievatorii să se apropie de respondenți la domiciliul acestora, urmând un traseu prestabilit. Chiar VTsIOM recunoaște în notele sale metodologice că formularea întrebărilor și circumstanțele apărute în timpul cercetării pe teren pot introduce erori sistematice în rezultatele sondajului.

Daniil Chebikin, activist al opoziției ruse și fondator al Asociației Civice din Omsk, a declarat pentru Kyiv Post că o întrebare adresată personal despre Putin nu este neutră din punct de vedere politic într-un stat autoritar.

„Respondentul înțelege că persoanele care pun întrebările dețin adresa sa de domiciliu și alte informații”, a spus Chebikin. „Desigur, el nu va spune: «Nu, sunt împotriva lui Putin. Sunt împotriva războiului.»”

A vorbi la telefon poate părea mai puțin amenințător, a adăugat el.

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Cu toate acestea, atunci când niște străini ajung la domiciliul unei persoane, criticii guvernului sunt mai predispuși fie să refuze interviul, fie să-și ascundă opiniile.

Aceasta generează două posibile distorsiuni. Prima este distorsiunea datorată lipsei de răspuns: persoanele cu opinii anti-Kremlin ar putea fi absente în mod disproporționat din eșantionul final. A doua este distorsiunea răspunsurilor determinată de teamă: unii respondenți ar putea oferi răspunsul pe care îl consideră cel mai sigur, în loc de cel pe care îl susțin cu adevărat.

Chebikin a susținut, de asemenea, că momentul de desfășurare și compoziția demografică a sondajelor realizate față în față pot face ca eșantionul să fie mai favorabil Kremlinului, în special dacă intervievatorii au mai multe șanse să ajungă la pensionari și la telespectatori obișnuiți.

„Astfel de ratinguri sunt necesare doar pentru a ascunde declinul real”, a spus el.

Acest lucru nu stabilește dimensiunea exactă a sprijinului real de care se bucură Putin. Înseamnă însă că procentul publicat nu ar trebui interpretat ca o măsură clară a opiniei politice exprimate liber.

De ce scade, totuși, ratingul

Explicația imediată este că rușilor le devine din ce în ce mai greu să perceapă războiul ca pe un eveniment îndepărtat, urmărit la televizor.

Conform sondajelor citate de Agentstvo și raportate de Kyiv Post, penuria de combustibil a fost identificată ca fiind cea mai importantă problemă a Rusiei pentru a doua săptămână consecutivă, menționată de 19% dintre respondenți. Războiul s-a clasat pe locul al doilea, cu 18%, urmat de atacurile asupra teritoriului rus, cu 14%.

Încrederea economică se deteriorează, de asemenea. Indicele de încredere a consumatorilor realizat de Centrul Levada, o instituție independentă, a scăzut la 94 de puncte în iunie – sub pragul la care evaluările negative le depășesc pe cele pozitive și la cel mai scăzut nivel înregistrat din octombrie 2022.

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Treizeci și cinci la sută dintre respondenți au declarat că situația lor financiară s-a înrăutățit în cursul anului precedent, în timp ce doar 13% au raportat o îmbunătățire.

Chebikin a afirmat că, până de curând, mulți ruși reușeau să se detașeze atât de aspectele morale ale războiului, cât și de consecințele sale practice. De la începutul anului 2026, această detașare a devenit din ce în ce mai dificilă.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor, infrastructurii de transport și nodurilor logistice au contribuit la perturbarea aprovizionării cu combustibil și au adus războiul pe teritoriul rus. Anxietatea economică și temerile legate de sistemul bancar au accentuat sentimentul că statul nu mai poate proteja oamenii obișnuiți de consecințele deciziilor lui Putin.

„Înainte, majoritatea oamenilor nu simțeau un impact direct în viața de zi cu zi”, a spus Chebikin. „Acum a devenit imposibil de ignorat.”

Când „țarul cel bun” nu mai răspunde

Chebikin a descris o a doua problemă pentru Putin: eșecul treptat al credinței rusești tradiționale conform căreia vina revine funcționarilor corupți sau incompetenți, în timp ce președintele rămâne o autoritate supremă binevoitoare.

Oamenii înregistrează apeluri adresate lui Putin, așteaptă un răspuns, apoi scriu Administrației Prezidențiale. Putin rămâne tăcut, sau primesc un răspuns formal, în timp ce problema inițială persistă.

În trecut, conducătorul putea să-și facă apariția după ce oficialii reușeau să țină parțial sub control o criză și să prezinte îmbunătățirea ca fiind rezultatul intervenției sale. Acest lucru devine mai dificil atunci când statul nu are un răspuns rapid la atacurile ucrainene, la penuria de combustibil sau la înrăutățirea perspectivelor economice.

Putin nu poate promite în mod credibil că va împiedica Ucraina să lovească o altă rafinărie sau un alt nod logistic. Nici nu poate discuta cu ușurință despre pagube fără a recunoaște că războiul pe care l-a declanșat impune costuri tot mai mari în interiorul Rusiei.

Rezultatul, potrivit lui Chebikin, nu este încă o revoltă deschisă. Critica directă la adresa lui Putin rămâne periculoasă. Deziluzia se manifestă, în schimb, sub forma unei retrageri: oamenii s-ar putea să nu fie pregătiți să-l condamne public, dar devin din ce în ce mai puțin dispuși să-și exprime sprijinul.

Chebikin a numit acest fenomen un „murmur înăbușit” în rândul electoratului pe care Kremlinul l-a tratat mult timp ca pe baza sa de încredere.

Alegerile care se apropie

Sondajele oficiale îl arată în continuare pe Putin cu o aprobare majoritară, în timp ce partidul său, „Rusia Unită”, rămâne marele favorit pentru a-și păstra controlul asupra Dumei de Stat în alegerile parlamentare programate pentru 20 septembrie.

Cu toate acestea, sprijinul acordat partidului de guvernământ indică, de asemenea, o erodare mai amplă. VTsIOM a estimat sprijinul pentru „Rusia Unită” la 35,3% la jumătatea lunii iulie, cu mult sub cele 49,82% pe care le-a obținut oficial la alegerile pe liste de partid din 2021.

Chebikin a subliniat, de asemenea, că numărul tot mai mare de dezertări reprezintă un alt semn al slăbirii sprijinului populației. Kremlinul nu publică cifre complete, dar estimările independente citate de Agenția Uniunii Europene pentru Azil sugerează că peste 50.000 de soldați ruși au dezertat de la începutul invaziei, în 2022.

În același timp, impactul economic al războiului se extinde.

Dronele ucrainene au lovit în repetate rânduri centrele logistice ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, pe fondul afirmațiilor de la Kiev potrivit cărora rețeaua companiei a fost utilizată pentru a furniza forțelor ruse componente pentru drone, echipamente de navigație și alte materiale supuse sancțiunilor.

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Editor : Sebastian Eduard