Popularitatea lui Vladimir Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel în ultimii ani

Cotele de popularitate ale lui Vladimir Putin au scăzut pe fondul întreruperilor masive ale conexiunii la internet și al blocării aplicației Telegram. Nivelul de aprobare a activității președintelui în perioada 19-22 martie a fost de 70,1%, cu 1,9 puncte procentuale mai puțin decât cu o săptămână înainte, potrivit unui sondaj realizat de VTsIOM. În același timp, în perioada 12-18 ianuarie, indicatorul era de 75,2%, iar sub valoarea actuală a coborât doar până la invazia pe scară largă în Ucraina — 20 februarie 2022. Atunci, activitatea lui Putin în funcția de președinte era aprobată de 64,3% dintre cei chestionați.

În același timp, nivelul de încredere în Putin a fost de 75%, scăzând cu 1,7 puncte procentuale într-o săptămână și cu 4,3 puncte procentuale de la începutul anului.

Înainte de aceasta, indicatorul a fost mai mic decât cel actual pentru ultima dată înainte de începerea războiului, în februarie 2022 (67,2%). În plus, a crescut numărul celor care nu aprobă în mod deschis activitatea lui Putin — la mijlocul lunii ianuarie, aceștia reprezentau 14,8%, iar la 22 martie — 18,3%. În ianuarie, 16,1% dintre ruși și-au exprimat neîncrederea, în timp ce în martie — 20,1%.

A scăzut și popularitatea prim-ministrului Mihail Mișustin: nivelul de aprobare a scăzut cu 0,9 puncte procentuale într-o săptămână — până la 46,1%, iar indicele de încredere a scăzut cu 2 puncte procentuale — până la 55%. Activitatea guvernului este aprobată de 42,6% dintre ruși (în scădere cu 2,8 puncte procentuale).

De asemenea, a scăzut și ratingul partidului „Rusia Unită” — până la 29,3%, față de 33,8% la mijlocul lunii ianuarie. VTsIOM a realizat sondajul prin interviuri telefonice în rândul a 1.600 de ruși majori. În toate cazurile, respondenților li s-au pus întrebări deschise. De exemplu: „Spuneți, vă rog, aveți sau nu aveți încredere în Vladimir Putin”.

Cotele de popularitate ale lui Putin și ale altor reprezentanți ai autorităților au scăzut după ce, la începutul lunii februarie, Roskomnadzor a anunțat începerea restricționării activității Telegram, iar la jumătatea lunii martie a blocat efectiv aplicația de mesagerie. Drept urmare, rușii au rămas fără ultimul mijloc de comunicare în masă, folosit de peste 90 de milioane de persoane.

De asemenea, în martie, la cererea FSB, internetul mobil a fost oprit în Moscova timp de 19 zile, din cauza căruia mediul de afaceri a pierdut până la 1 miliard de ruble pe zi. Înainte de aceasta, Putin a semnat o lege care obligă operatorii de telecomunicații să suspende serviciile la cererea serviciilor speciale. Conform documentului, companiile sunt, în astfel de cazuri, exonerate de răspundere față de abonați pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor.

În plus, înrăutățirea situației economice ar fi putut afecta popularitatea lui Putin. După majorarea TVA-ului de la 20 la 22% și a impozitelor pentru întreprinderile mici în ianuarie, PIB-ul Rusiei a scăzut cu 2,1%, iar producția industrială a înregistrat o scădere de 0,8%. În același timp, deficitul bugetar din ianuarie-februarie a fost de 3,5 trilioane de ruble. Putin a declarat că în acest lucru „nu este nimic neașteptat” și a îndemnat guvernul să readucă țara „pe traiectoria creșterii economice durabile”.

