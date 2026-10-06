Posibil focar de ciumă în Rusia: 200 de oameni ar fi în carantină, Moscova minimalizează pericolul

Situaţia sanitară este „sub control” în Rusia, potrivit autorităţilor, care au minimizat luni informaţiile conform cărora o tehniciană de laborator ar fi decedat din cauza ciumei în Siberia, Donald Trump declarându-se, la rândul său, dispus să ofere ajutor, relatează AFP.

Preşedintele american a mai spus că urmăreşte situaţia „foarte îndeaproape”.

Decesul Dariei Şipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani care lucra pentru Institutul de combatere a ciumei din Irkuţk, anunţat vineri de mai multe mass-media ruse, a stârnit îngrijorări serioase, notează News.ro.

Potrivit publicaţiei „Popoarele din Baikal”, aceasta ar fi contractat ciuma pulmonară din cauza spargerii unei eprubete de laborator.

Conform aceleiaşi surse, aproximativ 200 de persoane cu care această femeie ar fi intrat în contact au fost plasate în carantină.

Însă analizele efectuate de o comisie specială de experţi au arătat că în cazul acestei tinere cauza decesului este „o pneumonie” cu origine „nedeterminată”, a afirmat luni guvernatorul regiunii Irkuţk, Igor Kobzev. Conform anchetei efectuate de agenţia de sănătate publică Rospotrebnadzor, „în probele biologice ale tinerei nu a fost detectat niciun microorganism legat de activitatea sa profesională”, a declarat acesta pe Telegram.

Washingtonul, „cu ochii pe situație”

Situaţia sanitară din regiune este „stabilă”, a asigurat Kobzev, adăugând că niciun alt angajat al Institutului de luptă împotriva ciumei nu a consultat un medic de la anunţarea decesului tinerei.

„Situaţia rămâne sub controlul nostru şi al experţilor”, a afirmat el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a cerut luni jurnaliştilor să „se bazeze pe declaraţiile oficiale ale Rospotrebnadzor, mai degrabă decât pe zvonuri şi speculaţii”.

Şi Statele Unite acordă atenţie situaţiei, a declarat luni Marco Rubio, şeful diplomaţiei americane. „Călătoriile între Statele Unite şi Rusia sunt, evident, foarte limitate, dar, ca în orice altă situaţie, dacă ceva de acest gen ar ajunge să se răspândească, s-ar putea propaga rapid”, a recunoscut secretarul de stat înainte de plecarea sa în Islanda.

„Aşadar, urmărim şi monitorizăm situaţia îndeaproape. Nu cred că există motive de îngrijorare, dar este necesar (...) să rămânem cu ochii pe ea”, a adăugat el.

„Urmărim situaţia foarte atent, tocmai am auzit despre asta”, a declarat la rândul său Donald Trump, înainte de a adăuga: „Îi vom ajuta”.

Ciuma este o boală infecţioasă cauzată de bacterii. Ciuma pulmonară este extrem de contagioasă şi poate fi mortală dacă nu este tratată rapid, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Brendan Wren, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), subliniază, într-un comunicat, că bacteria care provoacă ciuma pulmonară este „destul de transmisibilă, dar nu la fel de mult” precum Covid-19.

„În fiecare an, la nivel mondial, se înregistrează încă aproximativ 2.000 de cazuri de ciumă, care pot fi tratate cu antibiotice obişnuite. Însă, dacă apar tulpini rezistente la mai multe antibiotice şi dacă laboratorul lucrează cu o astfel de tulpină, posibilităţile de tratament pot fi limitate”, a recunoscut el.

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Editor : Bogdan Enache