Poștașii din Rusia vor purta arme anti-dronă. Guvernul de la Moscova a adoptat hotărârea

Guvernul rus a autorizat angajații serviciului poștal federal să poarte arme anti-dronă, pe fondul intensificării atacurilor Ucrainei pe întreg teritoriul țării, scrie The Moscow Times.

„Se completează lista tipurilor și modelelor de arme de serviciu și civile, muniții pentru acestea și mijloace speciale destinate dotării organizațiilor poștei federale (...) cu următorul conținut:

Mijloace tehnice speciale de combatere a aeronavelor fără pilot, a navelor și aparatelor subacvatice și de suprafață, a vehiculelor fără pilot și a altor sisteme automatizate fără pilot”, se arată în hotărârea adoptată de guvernul rus, potrivit sursei citate.

Un decret guvernamental din 2005 permite deja angajaților poștali să poarte pistoale de 9 mm, precum și pistoale cu electroșocuri și veste antiglonț. Aceste arme sunt de obicei înmânate personalului de securitate care transportă bani.

Decretul extins, semnat joia trecută de prim-ministrul Mihail Mișustin, nu specifică care angajați ai poștei ruse vor primi armele anti-drone.

Extinderea vine în urma unei intensificări a atacurilor cu drone ucrainene care au vizat infrastructura rusă în cursul verii, inclusiv rafinăriile de petrol și depozitele și centrele logistice ale marilor retaileri online Wildberries și Ozon.

Se pare că atacurile au dus la o creștere de 560% a achizițiilor comerciale de sisteme de apărare anti-drone în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, mai scrie The Moscow Times.

Luna trecută, președintele Vladimir Putin a semnat un decret prezidențial care permite statului să preia controlul asupra instalațiilor de infrastructură critică dacă acestea sunt considerate a fi insuficient protejate împotriva atacurilor ucrainene și a altor amenințări.

De atunci, Putin a susținut că ordinul respectiv „nu are nicio legătură cu vreun plan de naționalizare” a proprietății private.

Editor : B.P.