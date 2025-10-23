Premierul finlandez, mesaj către Donald Trump: „Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk. Putin crede doar în putere”

Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ale Americii pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo. Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și l-a îndemnat pe președintele SUA să acorde Ucrainei armele de care are nevoie pentru a se apăra și pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor pentru pace.

„Putin crede doar în putere”, a declarat Orpo la sosirea sa la Bruxelles pentru summitul liderilor Uniunii Europene, într-un moment crucial al războiului de peste trei ani al Ucrainei împotriva invadatorilor ruși. „Dacă vrem să oprim războiul, trebuie să fim la același nivel sau chiar mai puternici” decât Rusia, a spus Orpo.

Comentariile sale au venit în momentul în care Trump a anunțat sancțiuni drastice împotriva companiilor petroliere de stat rusești, cea mai importantă măsură pe care a luat-o în calitate de președinte pentru a exercita presiune asupra lui Putin în legătură cu războiul din Ucraina.

După ce nu a reușit să-l convingă pe Putin să se întâlnească cu Trump pentru discuții privind încetarea focului în Ungaria, SUA pare să-și piardă răbdarea cu Kremlinul, remarcă jurnaliștii Politico. Miercuri, Trezoreria SUA a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Moscova, Rosneft și Lukoil, invocând „lipsa unui angajament serios al Rusiei față de procesul de pace”.

„Astăzi este o zi foarte importantă în ceea ce privește acțiunile noastre. Acestea sunt sancțiuni enorme”, le-a declarat Trump reporterilor miercuri. „Sperăm că nu vor dura mult. Sperăm că războiul va fi încheiat”.

Trump, exasperat de tergiversările lui Putin

Trump și-a arătat frustrarea față de tergiversările lui Putin în negocierile pentru încetarea invaziei. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri. Pur și simplu nu se ajunge nicăieri”, a spus el.

Trump a adăugat însă că nu dorește să permită Ucrainei să utilizeze rachetele americane Tomahawk. Este nevoie de „un an de antrenament intens” pentru a învăța cum să lansezi rachetele „extrem de complexe”, a spus Trump, iar asta înseamnă o așteptare prea lungă.

Finlanda este una dintre țările UE cu cea mai mare influență asupra lui Trump, după ce președintele său, Alexander Stubb, a legat o prietenie cu liderul american pe terenul de golf. Finlandezii sunt printre cei mai agresivi din Europa în ceea ce privește securitatea, deoarece au o graniță de 1.300 de kilometri cu Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Putin a manifestat interes pentru pace cu Trump doar când acesta a sugerat că va permite Ucrainei să folosească rachetele Tomahawk - și, de îndată ce Trump a retras rachetele de croazieră de pe masa negocierilor, Rusia a dat înapoi în privința păcii.

Întrebat dacă ar trebui ca Trump să-i dea lui Zelenski rachetele pe care le dorește, Orpo a precizat: „Sper cu adevărat că vor putea obține capacitățile de care au nevoie pentru a riposta Rusiei și a se apăra. Știm că aceasta este o chestiune între Zelenski și Statele Unite și sper cu adevărat că vor găsi o soluție”.

El a adăugat: „Nu este vorba doar de rachetele Tomahawk. Dacă vom găsi o soluție pentru a finanța puternic Ucraina și vom găsi o soluție pe termen lung folosind activele înghețate, acesta va fi un mesaj atât de puternic pentru Putin încât va înțelege că nu poate câștiga acest război. Acest lucru poate schimba complet situația.”

