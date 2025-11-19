Preot arestat de FSB în Rusia pentru că ar fi recrutat cazaci să lupte de partea Ucrainei

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a arestat un preot pentru că ar fi recrutat enoriaşi, inclusiv cazaci, pentru a-i trimite în Corpul Voluntarilor Ruşi, un grup care luptă împotriva armatei ruse în războiul declanşat de Kremlin în Ucraina, relatează miercuri EFE, citând media de stat ruse.

„Am fost arestat de agenţi FSB pentru participarea la organizaţia teroristă Corpul Voluntarilor Ruşi. Îmi regret faptele şi îmi recunosc vina”, a declarat preotul în faţa camerelor de filmat, potrivit agenţiei de presă oficiale TASS.

Cu aproximativ zece ani în urmă, acest preot, al cărui nume nu este făcut public, fusese expulzat din dioceza Novorossiisk a Bisericii Ortodoxe Ruse din cauza suspiciunilor că recruta enoriaşi şi membri ai comunităţii de cazaci din Krasnodar pentru activităţi de spionaj şi sabotaj în favoarea Ucrainei.

Potrivit FSB, preotul colabora cu serviciile de securitate ucrainene încă de la sfârşitul anului 2023, notează EFE, citată de Agerpres.

„În timp ce ducea la îndeplinire sarcini trasate de coordonatorul său, inculpatul căuta şi recruta enoriaşi pro-ucraineni pe teritoriul regiunii Krasnodar pentru a participa la activităţi subversive de sabotaj în interesul forţelor armate ucrainene”, susţine FSB, citat de mass-media locală Kuban24.

Forţele judiciare au deschis un dosar penal împotriva acestuia pentru participare la o organizaţie teroristă.

El este anchetat şi pentru posibile legături cu o organizaţie separatistă din regiunea istorică Kuban, de pe teritoriul Rusiei, unde au trăit ucraineni ca rezultat al proceselor de migraţie între sfârşitul secolului al XVIII-lea şi sfârşitul secolului al XIX-lea.

