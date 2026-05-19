Preoții ortodocși ruși au organizat o procesiune cu icoane pentru a alunga dronele ucrainene. Atacurile, calificate drept „necaz”

Preoții Bisericii Ortodoxe Ruse au ținut o slujbă de rugăciune în Perm și au străbătut orașul cu icoana „Permskaia” a Maicii Domnului pentru a-l proteja de atacurile cu drone ucrainene, a raportat tabloidul rus pro-Kremlin Komsomolskaia Pravda – Perm, citând dioceza locală.

Slujba de rugăciune și procesiunea religioasă au avut loc pe 12 mai „în legătură cu circumstanțele tensionate din regiunea noastră”, a declarat dioceza.

Preoții au făcut opriri în puncte cheie din jurul orașului în timpul procesiunii: satul Froli, intrarea estică a orașului, o capelă din cimitirul Bannaia Gora, lângă centrala hidroelectrică din Perm, la o cruce de rugăciune de la intrarea în districtul Kirovski și la capela Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni din satul Verkhniie Mulli, a raportat KP.

„Recent, în orașul nostru au fost emise de mai multe ori alerte de atac cu drone și, pentru a ne scăpa de această nenorocire, mitropolitul de Perm a ținut o slujbă de rugăciune. De ce tocmai cu icoana „Permskaia” a Maicii Domnului? Pentru că este venerată local, este legată de regiunea noastră, iar venerarea ei a fost restabilită nu cu mult timp în urmă”, a declarat eparhia.

Ultima procesiune de acest gen a avut loc în timpul pandemiei de COVID-19, „pentru a proteja locuitorii de boală”, au adăugat reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse.

Atacuri ucrainene

De la sfârșitul lunii aprilie, Perm a fost ținta mai multor atacuri cu drone ucrainene. La sfârșitul lunii aprilie, dronele au avariat rafinăria de petrol Permnefteorgsintez (o filială a Lukoil) și stația de pompare a petrolului din Perm. Incendiile de la aceste instalații au acoperit centrul orașului în fum, locuitorii din zonă semnalând miros de ars și o „ploaie de petrol”. Potrivit Reuters, Permnefteorgsintez și-a încetat în cele din urmă activitatea, deși acest lucru nu a fost confirmat oficial. În mai, una dintre drone a lovit acoperișul unei clădiri rezidențiale din Perm.

Editor : Sebastian Eduard