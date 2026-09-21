Perchezițiile efectuate de DIICOT din cauza suspiciunii constituirii unui grup criminal organizat de către fostul candidat pentru cea mai înaltă funcție din stat, Călin Georgescu, se bucură de o atenție deosebită din partea așa-numiților jurnaliști ruși. Au relatat pe larg toate marile ziare din țara lui Putin. Cea mai mare publicație a alocat știrii neobișnuit de mult spațiu, iar agenția de stat a publicat tocmai trei articole. Digi24.ro analizează textele din așa-numita presă rusă.

Presa rusă, inclusiv cea dedicată publicului intern, acordă o atenție deosebită evenimentelor din România, mai ales după anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale. Țării noastre i-au fost dedicate texte „tip agenție”, adică relatări simple, cât și analize complexe în care a fost reflectată propaganda oficială a Kremlinului.

Dacă până în 2024 articolele despre evenimentele din țara noastră erau plasate, în special, pe agențiile de știri dedicate propagandei în străinătate, cum ar fi Sputnik sau Russia Today (n.red. interzise în UE din cauza dezinformării), acum evenimentele din București pot fi găsite ușor pe primele pagini ale publicațiilor ca Moskovskii Komsomoleț, Kommersant, RBK și pe cele ale celui mai mare ziar din Rusia.

Interes deosebit din partea agenției controlate direct de către Kremlin

Principala agenție de presă de la Moscova a alocat tocmai trei articole publicate în mai puțin de trei ore pe site-ul urmărit în întreaga lume pentru a înțelege ce se întâmplă în Rusia.

Primul articol publicat pe oficiosul Kremlinului, TASS, a fost publicat încă de la șapte dimineața, aproape imediat ce informația a fost publicată în presa din România.

Așa-numiții jurnaliști de la TASS au scris pe larg, încă din primul articol, despre acuzațiile care i se aduc fostului candidat. Mai mult de două treimi din articol sunt alocate, însă, anulării alegerilor la care a participat Georgescu.

Sursa foto: Captura ecran, TASS

În cel de-al doilea articol publicat tot pe TASS, așa-numiții jurnaliști ruși îl citează pe liderul AUR, George Simion. Interesant de punctat este faptul că în cazul acestui articol, rușii nu mai citează o publicație din România, cum fac în mod tradițional, ci fac trimitere direct la Simion.

Interesul celor de la oficiosul lui Putin este neobișnuit de mare pentru un eveniment cu extrem de puțin impact la nivel internațional și, cel puțin teoretic, cu zero impact pentru Rusia.

După ora 10, așa-numiții jurnaliști de la TASS mai publică un articol cuprinzător pe site. De această dată, rușii scriu despre faptul că și soția lui Georgescu ar fi luată la întrebări de către cei de la DIICOT.

„Georgescu a vorbit despre dictatura din Europa și tirania din România”

Cel mai mare ziar din Rusia, Komsomoliskaia Pravda(n.red. gigantul media a fost cumpărat recent de către Gazprom, cea mai importantă companie rusă controlată de către stat) a scris și el despre evenimentele din România.

Așa-numiții jurnaliști de la KP au relatat foarte scurt despre perchezițiile din această dimineață. În schimb, au alocat un spațiu ceva mai generos pentru a aminti direct despre anularea turului întâi din alegerile prezidențiale.

„În decembrie același an, Curtea Constituțională a României a anulat în unanimitate rezultatele primului tur. În martie 2025, Georgescu nu a fost admis să participe la alegerile repetate. Politicianul însuși a calificat refuzul CEC drept „o lovitură în inima democrației din întreaga lume”. Georgescu a vorbit despre dictatură în Europa și tiranie în România”. au scris așa-numiții jurnaliști.

De observat este faptul că propoziția „Georgescu a vorbit despre dictatură în Europa și tiranie în România” aparține redactorilor din Rusia, fără să plaseze în timp sau spațiu un potențial citat.

„Și-a anunțat retragerea din politică”

O altă publicație foarte mare din Rusia nu a ratat ocazia pentru a aminti rușilor care tocmai au fost chemați la urne faptul că în România au fost anulate alegerile prezidențiale.

Publicația Komersant, atât în varianta redactată și dedicată publicului intern, cât și în varianta dedicată publicului din alte țări, scrie într-un ton destul de „distant” dar nu omite să aloce suficient spațiu pentru a vorbi despre faptul că România a acuzat direct Rusia de imixtiune în alegerile din România.

„Motivul a fost reprezentat de documentele dezvăluite ale serviciilor secrete române, în care se menționa despre „atacuri cibernetice menite să influențeze corectitudinea procesului electoral” din partea Rusiei și despre popularitatea masivă a domnului Georgescu „datorită preferințelor” acordate de TikTok. Împotriva fostului candidat au fost formulate mai multe acuzații. În mai 2025, acesta și-a anunțat retragerea din politică”, au scris aceștia.

Sursa foto: Captura ecran Komersant.

Nici cei de la Moskovskii Komsomoleț nu au trecut cu vederea evenimentele din România. Așa-numiții jurnaliști au scris și ei despre percheziții și au aminitit despre anularea alegerilor, dar și despre recentele proteste din țara noastră.

Pe site-ul lor putem găsi următoarele informații: „În august 2026, politicianul a declarat public că a fost supus unor presiuni din partea instituțiilor statului. Anterior, în republică avuseseră loc proteste de amploare: susținătorii lui Georgescu s-au opus anulării rezultatelor votului”.

„Moscova a negat implicarea în alegeri”

Și cei de la publicația RBK au scris despre acțiunea DIICOT. Textul lor este, de departe, cel mai cuprinzător dintre toate cele publicate în Rusia în această dimineață.

Așa-numiții jurnaliști relatează despre percheziții și alocă un spațiu uriaș pentru a scrie exhaustiv despre ce s-a întâmplat în momentul alegerilor anulate prin decizia CCR.

„Moscova a negat orice formă de amestec în campania electorală din România. „Faptul că țara noastră este acuzată de vreo implicare în cazul Georgescu este o prostie totală. Este o acuzație absolut nefondată. De altfel, lui Georgescu i-au plăcut atât Trump, cât și ideile trumpismului”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, în luna martie a anului trecut”.

Cei de la RBK au continuat citările fostului candidat și au scris: „Comentând excluderea politicianului din alegerile prezidențiale, el a spus că „România a ales, în acest caz, calea încălcării democrației ca atare”. Georgescu a calificat anularea rezultatelor alegerilor drept o tentativă de lovitură de stat și a contestat această decizie la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg, dar aceasta nu a admis plângerea spre examinare”

Editor : Alexandru Rotaru