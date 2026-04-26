Preşedintele Dumei de Stat ruse mulţumeşte Coreei de Nord pentru „eliberarea raionului Kursk”

Viaceslav Volodin, preşedintele Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova, i-a mulţumit duminică liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru „eliberarea raionului Kursk” din Rusia, în cadrul războiului cu Ucraina, transmite AFP, care preia agenţia de presă oficială rusă TASS.

În cursul unei vizite la Phenian, Volodin s-a referit la miile de soldaţi trimişi de Coreea de Nord în sprijinul forţelor ruse în raionul Kursk din vestul Rusiei, la frontiera cu Ucraina, unde armata ucraineană a ocupat teritorii timp de aproape un an, din august 2024 până în primăvara lui 2025.

Potrivit estimărilor Coreei de Sud, în războiul ruso-ucrainean şi-au pierdut viaţa circa 2000 de soldaţi nord-coreeni. AFP menţionează că militarilor desfăşuraţi în Ucraina li se ordonase, se pare, să se sinucidă dacă nu pot evita altfel să fie luaţi prizonieri. Ucrainenii au luat doar doi prizonieri nord-coreeni, aflaţi în continuare în detenţie, care şi-au exprimat dorinţa de a fi trimişi în Coreea de Sud.

Delegaţia rusă condusă de Volodin a ajuns duminică la Phenian pentru a asista la ceremonia de inaugurare a unui complex memorial în onoarea nord-coreenilor căzuţi în războiul cu Ucraina. Preşedintele Dumei i-a mulţumit lui Kim şi a afirmat că „soldaţii coreeni au luptat umăr la umăr cu soldaţii şi ofiţerii noştri, eliberând pământul rusesc de naziştii ucraineni”.

TASS a publicat pe contul de Telegram un scurt material video cu Volodin sărutându-se cu Kim.

În schimbul ajutorului militar, Rusia a acordat Coreei de Nord asistenţă financiară, energetică şi alimentară şi a transferat tehnologie către Phenian.

În capitala Coreei de Nord a sosit duminică, într-o vizită separată, şi ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, care urma să discute cu înalţi oficiali nord-coreeni şi cu comandanţi militari.

Phenianul şi Moscova au încheiat în 2024 un tratat militar de sprijin „fără întârziere” în caz că una din părţi este atacată de terţi.

