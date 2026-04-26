Preşedintele Dumei de Stat ruse mulţumeşte Coreei de Nord pentru „eliberarea raionului Kursk”

Kim Jong Un
Viaceslav Volodin, preşedintele Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova, i-a mulţumit duminică liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru „eliberarea raionului Kursk” din Rusia, în cadrul războiului cu Ucraina, transmite AFP, care preia agenţia de presă oficială rusă TASS.

În cursul unei vizite la Phenian, Volodin s-a referit la miile de soldaţi trimişi de Coreea de Nord în sprijinul forţelor ruse în raionul Kursk din vestul Rusiei, la frontiera cu Ucraina, unde armata ucraineană a ocupat teritorii timp de aproape un an, din august 2024 până în primăvara lui 2025.

Potrivit estimărilor Coreei de Sud, în războiul ruso-ucrainean şi-au pierdut viaţa circa 2000 de soldaţi nord-coreeni. AFP menţionează că militarilor desfăşuraţi în Ucraina li se ordonase, se pare, să se sinucidă dacă nu pot evita altfel să fie luaţi prizonieri. Ucrainenii au luat doar doi prizonieri nord-coreeni, aflaţi în continuare în detenţie, care şi-au exprimat dorinţa de a fi trimişi în Coreea de Sud.

Delegaţia rusă condusă de Volodin a ajuns duminică la Phenian pentru a asista la ceremonia de inaugurare a unui complex memorial în onoarea nord-coreenilor căzuţi în războiul cu Ucraina. Preşedintele Dumei i-a mulţumit lui Kim şi a afirmat că „soldaţii coreeni au luptat umăr la umăr cu soldaţii şi ofiţerii noştri, eliberând pământul rusesc de naziştii ucraineni”.

TASS a publicat pe contul de Telegram un scurt material video cu Volodin sărutându-se cu Kim.

În schimbul ajutorului militar, Rusia a acordat Coreei de Nord asistenţă financiară, energetică şi alimentară şi a transferat tehnologie către Phenian.

În capitala Coreei de Nord a sosit duminică, într-o vizită separată, şi ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, care urma să discute cu înalţi oficiali nord-coreeni şi cu comandanţi militari.

Phenianul şi Moscova au încheiat în 2024 un tratat militar de sprijin „fără întârziere” în caz că una din părţi este atacată de terţi.

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc începând cu 26 aprilie 2026. Luna în Fecioară aduce schimbări majore
Cancan
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
Fanatik.ro
“Florin Tănase e la final de contract!” FCSB, anunț oficial! Ce transferuri pregătesc Gigi Becali și Meme...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Ce casă impresionantă are Nadia Comăneci: peste 2 milioane de dolari. Averea pe care o deține ”Zeița de la...
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini dezolante cu stadionul revelației din România! Patronul a investit 25 de milioane de euro
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Casa de Pensii a anunțat un pensionar că îi micșorează pensia. Care este motivul incredibil? Nu e singurul caz
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”