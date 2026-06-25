Presiune uriașă în Rusia. Armata lui Putin rămâne fără oameni, iar recrutările se prăbușesc în mai multe regiuni

Rusia se confruntă cu o scădere accentuată a numărului de noi recruți pentru armată, în ciuda bonusurilor tot mai mari oferite de autorități pentru înrolare, arată un raport al publicației independente Verstka. Datele indică un declin puternic inclusiv în Moscova, unde recrutările au fost cu o treime mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. Surse din administrație și din structurile militare vorbesc despre lipsă de personal, unități subdimensionate și tot mai puțini voluntari dispuși să ajungă pe front, relatează Kyiv Post.

„Oamenii se înscriu în număr mic”

Numărul rușilor care semnează contracte militare a scăzut puternic la nivel național, chiar dacă autoritățile au majorat bonusurile oferite pentru înrolare, informează Verstka.

Publicația a relatat miercuri că recrutarea în Moscova a scăzut cu aproximativ o treime în această primăvară, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ceea ce reflectă o tendință mai amplă de reducere a noilor înrolări pe bază de contract în întreaga țară.

Potrivit datelor, Moscova a trimis pe front 1.708 soldați contractuali în aprilie și 1.378 în mai, cu aproximativ 1.000 mai puțini decât în aceleași luni ale anului trecut.

„Oamenii se înscriu în număr mic, iar recruții cu adevărat motivați sunt și mai puțini”, a declarat pentru Verstka o sursă din administrația orașului Moscova.

Sursele intervievate de publicație susțin că declinul nu este limitat la capitala rusă, ci a fost observat în mai multe regiuni.

O sursă militară din Siberia a declarat că cifrele recrutării au continuat să scadă, deși cotele impuse au rămas neschimbate.

„Declinul a început acum aproximativ doi ani, dar acum cifrele au ajuns la un minim”, a spus aceasta.

O altă sursă dintr-un birou regional de recrutare militară a afirmat că autoritățile se bazează tot mai mult pe oferirea de contracte militare deținuților și suspecților în dosare penale, în schimbul reducerii consecințelor juridice.

Estimările independente citate de Verstka susțin această tendință.

Cercetătorul Janis Kluge, de la German Institute for International and Security Affairs, estimează că între 800 și 1.000 de persoane semnau zilnic contracte militare în primul trimestru din 2026, cu aproximativ 20% mai puțin decât în urmă cu un an.

Autoritățile cresc stimulentele

Potrivit raportului, autoritățile regionale din Rusia au continuat să majoreze bonusurile de recrutare și plățile pentru recomandări, în încercarea de a atrage noi soldați.

Verstka, citând calculele publicației de investigație Important Stories, arată că cheltuielile lunare regionale pentru bonusurile acordate recrutorilor s-au dublat în 2026, crescând de la 358 de milioane de ruble (aproximativ 4,7 milioane de dolari) la 802 milioane de ruble (aproximativ 10,7 milioane de dolari).

Publicația mai notează că campaniile de recrutare vizează tot mai des persoane în vârstă, străini și oameni cu probleme de sănătate sau antecedente penale.

În plus, unele anunțuri de angajare ar prezenta serviciul militar drept muncă în spatele frontului sau activitate umanitară, deși recruții semnează în final contracte standard cu Ministerul rus al Apărării.

Presiune tot mai mare asupra unităților militare

Mai mulți militari intervievați de Verstka au descris lipsa de personal și dificultățile de a înlocui pierderile de pe câmpul de luptă.

Un militar a susținut că unele unități funcționează la doar 30%-40% din efectivele aprobate, în timp ce alții au raportat că soldații nou recrutați au adesea pregătire insuficientă și lipsă de experiență în luptă.

Raportul citează și evaluări de pe front care sugerează că avansurile teritoriale ale Rusiei au încetinit în 2026.

Analiștii de la Institute for the Study of War și proiectul ucrainean DeepState au semnalat anterior o scădere a ritmului înaintării ruse față de etapele anterioare ale războiului.

Potrivit raportului, în cercurile guvernamentale și militare din Rusia s-au intensificat discuțiile privind măsurile necesare pentru a acoperi deficitul de personal.

Printre opțiunile analizate se numără rotația rezerviștilor, intensificarea eforturilor de recrutare și, posibil, lansarea unei noi campanii de mobilizare după alegerile parlamentare din septembrie.

Editor : Ș.A.