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Prețurile la carburant „au scăzut brusc” în Novosibirsk, în preajma vizitei lui Putin. „Imediat ce a trecut, au crescut cu 20 de ruble”

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Stație de carburant Rusia
Prețurile la carburant din Novosibirsk au scăzut brusc în timpul vizitei lui Vladimir Putin, revenind rapid la nivelurile anterioare după plecarea acestuia. Foto: Profimedia
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Vizita președintelui rus Vladimir Putin într-un oraș din Siberia, în această săptămână, a stârnit uimire atunci când, după recentele creșteri, prețurile la benzinăriile locale ar fi scăzut brusc.

Marți, Putin s-a deplasat în orașul siberian Novosibirsk, din sudul Rusiei, în cadrul unei vizite pentru a inspecta noile facilități de la Universitatea de Stat din Novosibirsk, scrie TVP World.

Liderul rus și-a limitat aparițiile publice de la declanșarea războiului din Ucraina în 2022, iar unele rapoarte sugerează că Putin a devenit din ce în ce mai paranoic și temător că ar putea fi victima unei tentative de asasinat, pe măsură ce Ucraina continuă să lanseze atacuri asupra teritoriului rus ca parte a eforturilor sale de război.

În timpul vizitei sale la Novosibirsk de marți, stațiile de benzină din zonă ar fi oprit panourile și afișajele folosite în mod obișnuit pentru afișarea prețurilor la combustibil, iar unele dintre ele ar fi suspendat temporar vânzările, a relatat Vot Tak, canalul-soră al TVP World.

Kristina S., o locuitoare din Novosibirsk, a declarat pentru Vot Tak: „Situația este, de fapt, foarte gravă. Când trece președintele, prețurile la benzină scad, dar imediat ce trece, cresc imediat cu 20 de ruble [0,21 €].”

Rusia a înregistrat creșteri bruște ale prețurilor la combustibil în ultimele luni, pe fondul atacurilor frecvente ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse. Penuria a dus, uneori, la restricții pentru șoferii care doreau să cumpere combustibil, pe măsură ce se formau cozi imense de mașini în fața stațiilor de alimentare.

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Problemele de securitate par să fi fost prioritare în planificarea Kremlinului pentru vizita din această săptămână, publicația „Vot Tak” relatând că autoritățile din Novosibirsk au ordonat locuitorilor de-a lungul traseului coloanei prezidențiale ruse să rămână în case și să se țină departe de ferestre.

Un locuitor din Novosibirsk a declarat pentru publicație că închiderea drumurilor a provocat blocaje de trafic severe.

Vot Tak a mai relatat că, înaintea vizitei lui Putin, au fost efectuate o serie de lucrări de întreținere, inclusiv reparații la drumuri și îngrijirea peluzelor.

Un locuitor a declarat pentru publicație: „Mi-aș fi dorit ca [Putin] să fi făcut un tur al Rusiei fără oprire. Cel puțin ar fi reparat drumurile… Ar fi fost de ajutor.”

Potrivit publicației independente ruse „Verstka”, Universitatea de Stat din Novosibirsk a instituit, de asemenea, măsuri de securitate sporite în timpul vizitei lui Putin, închizând cantina și piscina și restricționând deplasările studenților.

Publicația a adăugat că unor locuitori ai orașului li s-a cerut, de asemenea, să-și acopere ferestrele și că închirierea de scutere electrice a fost restricționată temporar.

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Editor : Sebastian Eduard

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