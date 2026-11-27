Rusia vinde gazul pe piața internă la un preț mai mare decât în SUA, a declarat Alexei Gromov, directorul departamentului de energie al Institutului de Energie și Finanțe, în cadrul forumului „Gazul Rusiei 2026”.

Potrivit lui Gromov, începând din octombrie, prețurile en gros la gaz, de exemplu pentru regiunea Moscovei, se ridică la 8 500 de ruble pe mia de metri cubi, adică 103,5 dolari, în timp ce prețul în SUA pentru întreprinderile industriale este de 80-95 de dolari pe mia de metri cubi.

Prețurile nu sunt comparabile cu cele din Europa, dar SUA vând deja gazul consumatorilor lor la un preț mai mic decât Rusia, a constatat Gromov.

De la începutul războiului, tarifele la gaz pentru întreprinderi din Rusia au crescut cu 60%, iar pentru cetățeni gazul s-a scumpit de aproximativ 1,5 ori. Pentru următorii trei ani, guvernul a prevăzut o indexare suplimentară de 26,8%: dintre aceștia, 10,4% în anul următor, 7,4% în 2028 și 7% în 2029.

În contextul creșterii prețurilor interne la gaz în Rusia, potrivit lui Gromov, s-ar putea pune problema eficienței economice a proiectului de construcție a gazoductului „Puterea Siberiei-2”, aflat în discuție între Rusia și China.

„Dacă acest proiect va fi lansat după anul 2030, prețurile la gaz în Rusia vor depăși deja, cred, 120-130 de dolari pe mia de metri cubi. Și aici se pune o întrebare de principiu: asupra cărei formule de stabilire a prețului vor cădea de acord Rusia și China”, îl citează Reuters pe Gromov.

Dacă prețurile, luând în calcul transportul, se vor apropia de realitățile rusești, atunci, potrivit lui Gromov, Rusia va obține pur și simplu volume suplimentare de gaze destinate exportului la prețurile interne rusești, adică, într-un fel, în plus față de consumul intern de gaze din Rusia.

Anul acesta, China achiziționează gaz rusesc prin conducta „Puterea Siberiei”, pusă în funcțiune în 2019, la prețul de 247,9 dolari pe mia de metri cubi. Acest preț este cu 56% mai mic decât cel plătit de alți clienți ai „Gazprom” din țările îndepărtate — 562 de dolari, potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Economice.

Față de anul trecut, valoarea reducerii pentru China a crescut cu 15%. Anul viitor, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, prețul pentru RPC va fi de 251,3 dolari pe mia de metri cubi și va fi cu 46% mai mic decât cel al celorlalte livrări externe (450 dolari) ale „Gazprom”. Pentru anul 2028, este prevăzută o reducere de 32% pentru Beijing (247,8 dolari față de 361,9 dolari), iar pentru anul 2029 — de până la 24% (246,4 dolari față de 323,2 dolari).

China, însă, insistă asupra unor prețuri mult mai mici pentru a încheia contractul privind „Puterea Siberiei-2”, negocierile pentru care Kremlinul le poartă fără succes de peste 10 ani. Potrivit unor surse citate de South China Morning Post, China dorește ca gazul rusesc să coste la fel cât plătesc cetățenii ruși pentru acesta — aproximativ 50 de dolari pe mie de metri cubi — sau, cel puțin, se așteaptă la prețul practicat pe piața internă rusă pentru consumatorii industriali — aproximativ 120-130 de dolari.

Editor : A.R.