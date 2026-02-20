Live TV

Prima reacție a Kremlinului după ce Donald Trump a prelungit sancțiunile impuse Rusiei: „Destul de automată”

Data publicării:
Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia

Prelungirea sancțiunilor americane împotriva Rusiei, introduse anterior în legătură cu situația din Ucraina, este o decizie „destul de automată”, consideră purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Negocierile cu Washingtonul continuă, dar este un proces complex și de lungă durată, a explicat reprezentantul Kremlinului.

La briefingul de presă, Peskov a fost întrebat dacă decizia SUA era de așteptat pentru Rusia în contextul negocierilor, inclusiv al celor care se desfășoară în cadrul grupului ruso-american pentru afaceri economice.

Purtătorul de cuvânt al președintelui a menționat că procesul de negociere, așa cum s-a spus în repetate rânduri, este complex. Este „prelungit în timp”. Din acest motiv, Kremlinul nu a avut „așteptări exagerate în această privință”. Această prelungire este o decizie destul de automată. Ce se va întâmpla mai departe, ca urmare a procesului de negociere, se va vedea în funcție de rezultatele „discuțiilor care vor fi finalizate”, a răspuns Peskov.

