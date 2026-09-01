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Prima reacție a Kremlinului după ce Germania a arătat cu degetul către Rusia în cazul Leipzig: „Urmează calea unei escaladări”

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Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images
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Kremlinul a acuzat Germania că urmează o politică de escaladare, în urma amenințărilor cu sancțiuni legate de drona descoperită la aeroportul din Leipzig, relatează dpa.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți seara că este dificil să comenteze acuzațiile aduse Rusiei, deoarece Germania nu a furnizat nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor sale: „Atunci când se formulează acuzații atât de grave, acestea ar trebui să fie susținute într-un fel sau altul”, a afirmat Peskov, potrivit agenției de știri ruse Interfax.

Aliatul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin a acuzat, de asemenea, Germania că nu și-a susținut acuzațiile cu argumente. „Este evident că Germania urmează calea unei escaladări și mai mari”, a declarat Peskov, adăugând că Rusia a negat în mod constant orice implicare în cazul dronei de la Leipzig.

Moscova a arătat în schimb cu degetul spre Kiev, afirmând că acesta beneficia de pe urma instigării sentimentelor anti-ruse în legătură cu atacul hibrid.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, și ministrul de Externe, Johann Wadephul, au atribuit Rusiei responsabilitatea pentru incidentul cu drona și au anunțat marți seara măsuri punitive. Consulatul rus din Bonn va fi închis, iar contractul institutului cultural Casa Rusiei din Berlin va fi reziliat, a transmis Wadephul.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a declarat pentru dpa că Moscova va impune sancțiuni, ca și în cazurile anterioare.

Într-o postare pe Telegram, Zaharova a întrebat – făcând referire la aniversarea declanșării celui de-al Doilea Război Mondial de către Germania – dacă guvernul de la Berlin a ales data respectivă întâmplător.

Anumiți membri ai conducerii de la Moscova l-au numit în repetate rânduri pe cancelarul Friedrich Merz „Fritz”, un termen peiorativ folosit pentru a-i desemna pe germani.

Germania a declanșat cel de-al Doilea Război Mondial la 1 septembrie 1939 și, ulterior, a invadat Uniunea Sovietică.

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Editor : A.M.G.

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