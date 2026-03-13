Live TV

Prima reacție a Kremlinului, după ce SUA au ridicat temporar sancțiunile pentru petrolul rusesc: „Interesele noastre coincid”

Data publicării:
Petrolier rusesc
Petrolier rusesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia consideră că derogarea SUA de la sancţiunile asupra petrolului său reprezintă o încercare a Washingtonului de a stabiliza pieţele energetice globale, iar cele două ţări au un interes comun în acest sens, a afirmat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters şi TASS.

Statele Unite au emis o derogare de 30 de zile pentru ca ţările să poată achiziționa petrol şi produse petroliere ruseşti sancţionate, aflate în prezent pe mare, într-o măsură pe care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a descris-o ca fiind un pas pentru stabilizarea pieţelor globale zguduite de efectele războiului cu Iranul.

Fără volume semnificative de petrol rusesc care să intre pe piaţă, o astfel de stabilizare este imposibilă, a spus Peskov.

„Observăm acţiuni din partea Statelor Unite menite să încerce stabilizarea pieţelor energetice. În acest sens, interesele noastre coincid”, a spus el.

Măsura, a doua reducere semnificativă în doar puţin peste o săptămână a sancţiunilor SUA impuse din cauza războiului din Ucraina, este cea mai recentă încercare a administraţiei preşedintelui Donald Trump de a tempera preţurile la energie după ce atacurile SUA şi ale Israelului asupra Iranului au paralizat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Peskov a avertizat însă că există riscul ca criza energetică globală să se agraveze.

Ridicarea sancţiunilor SUA asupra operaţiunilor de vânzare a petrolului şi a produselor petroliere din Rusia, încărcate pe nave până la 12 martie, este însă valabilă doar 30 de zile.

„Am auzit declaraţiile reprezentanţilor Statelor Unite potrivit cărora această excepţie se aplică acum doar pentru petrolul deja încărcat până la data de 12, până la 12 martie. Dar a existat şi o declaraţie conform căreia, în general, SUA nu intenţionează să ridice în continuare niciun fel de sancţiuni petroliere împotriva Federaţiei Ruse”, a menţionat Peskov.

„Desigur, astfel de acţiuni vor contribui, într-o oarecare măsură, la stabilizarea acestei pieţe, deoarece fără volume semnificative de petrol rusesc, stabilizarea pieţei este imposibilă”, a spus el.

„Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski", acuză Ungaria, după ce SUA au suspendat sancțiunile pentru petrolul rusesc de pe mare

Economia Moscovei, avantajată de războiul din Iran și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz: „Barilii ruși sunt mai căutați"

