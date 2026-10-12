Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic

Autoritățile ruse continuă dialogul cu SUA privind armistițiul energetic cu Ucraina, a declarat luni jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

„Contactele continuă. Pe măsură ce vom avea ceva de spus pe această temă, vă vom informa cu siguranță”, — a spus Peskov în răspuns la întrebarea dacă s-a ajuns la un acord privind armistițiul energetic și, dacă da, la ce nivel.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică în mod neașteptat că Moscova și Kievul au convenit să înceteze atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice.

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, Washingtonul a amenințat Kievul că va înceta schimbul de informații de intelligence și livrările de armament prin mecanismul Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), dacă atacurile ucrainene asupra obiectivelor energetice rusești nu vor înceta. Ziarul Financial Times a relatat anterior despre aceste amenințări.

Vineri, Trump a anunțat un acord cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, privind livrările de motorină din Rusia către SUA și pe piețele mondiale. Kremlinul a confirmat ulterior acest acord.

Editor : A.R.