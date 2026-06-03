Rusia duce un război împotriva Ucrainei pentru a preveni atacurile de la distanță asupra teritoriului său, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. „Pentru a preveni astfel de atacuri, operațiunea militară specială continuă”, a spus reprezentantul Kremlinului, comentând raidul dronelor ucrainene asupra Sankt Petersburgului. În același timp, el a amenințat că răspunsurile Moscovei la astfel de atacuri „vor avea un caracter sistematic”.

În noaptea de 2 spre 3 iunie, dronele ucrainene au atacat masiv regiunea Leningrad și Sankt Petersburg. Până dimineață, sistemele de apărare antiaeriană au doborât 59 de drone. Cu toate acestea, în districtele Kronștat, Kirovsk și Krasnoselsky din Sankt Petersburg au fost înregistrate lovituri, a informat guvernatorul orașului, Alexander Beglov. A fost lovit terminalul petrolier din Sankt Petersburg, care are statut strategic.

După aceasta, la întreprinderea, care include 21 de rezervoare pentru stocarea produselor petroliere, a izbucnit un incendiu puternic. De asemenea, potrivit Forțelor de sisteme fără pilot ale Armatei Armatei Ruse, corveta „Boikiy” a fost lovită la baza navală din Kronstadt. Atacul a avut loc în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional din Sankt Petersburg (PEF), care se va desfășura în perioada 3-6 iunie. La acest eveniment este așteptată o intervenție a lui Vladimir Putin.

„Expoforum”, locul unde va avea loc evenimentul, se află la 17 km de terminalul petrolier afectat de incendiu. În același timp, coloana de fum provocată de incendiu s-a întins pe o distanță de 15 km și a ocolit zona Forumului Economic Internațional din Sankt Petersburg (PEF) dinspre nord. Acesta a fost bine vizibil pentru toți participanții la forum, la care, conform informațiilor furnizate de Kremlin, ar trebui să sosească reprezentanți din peste 100 de țări, inclusiv vicepreședintele RPC Han Zheng și purtătorul de cuvânt al administrației președintelui SUA, Mims Cook.

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că pe teritoriul Rusiei au fost lovite „obiective importante”, subliniind că de la granița de stat a țării până la Sankt Petersburg sunt aproximativ 1.100 km. „Planul ucrainean de sancțiuni pe termen lung se desfășoară exact așa cum este necesar pentru apropierea păcii”, a subliniat liderul ucrainean. Anterior, el a admis posibilitatea încheierii războiului înainte de începerea iernii și a îndemnat partenerii occidentali ai Kievului să intensifice presiunea asupra lui Putin.

Editor : A.R.