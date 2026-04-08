Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Medvedev: „Un succes pentru Teheran”

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a calificat drept un succes pentru Iran însăși faptul că președintele SUA, Donald Trump, a acceptat să discute planul în 10 puncte care i-a fost transmis. El a scris acest lucru pe canalul său de Telegram.

„Simplul fapt că Trump a acceptat să discute planul în 10 puncte reprezintă un succes pentru iranieni. Întrebarea este dacă Washingtonul va fi de acord cu acesta: la urma urmei, acesta prevede atât despăgubiri pentru Iran, cât și continuarea programului nuclear, precum și controlul Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz”, a scris fostul președinte rus.

Marți, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un armistițiu reciproc de două săptămâni cu Iranul. Această decizie a fost luată ținând cont de propunerea prim-ministrului pakistanez Shahbaz Sharif și „în condițiile în care Republica Islamică Iran este dispusă să deschidă complet, imediat și în condiții de siguranță Strâmtoarea Ormuz”, a precizat liderul american. Potrivit televiziunii de stat a republicii islamice, Teheranul a impus 10 condiții pentru încetarea focului, cu care SUA „au fost nevoite să fie de acord”.

Printre acestea se numără principiul de a nu ataca, controlul Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz, îmbogățirea uraniului pe teritoriul Republicii Islamice, anularea sancțiunilor principale și secundare, plata de despăgubiri, retragerea forțelor americane din regiune. Sharif a invitat delegațiile Iranului și SUA la negocieri la Islamabad pe 10 aprilie pentru „a ajunge la un acord final privind soluționarea tuturor disputelor”. După cum a transmis canalul de televiziune CNN, din componența delegației americane vor face parte vicepreședintele J.D. Vance, trimisul special al președintelui Steve Whitcoff și Jared Kushner.

