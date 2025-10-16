Live TV

Video Prima reacție de la Kremlin după discuția Donald Trump - Vladimir Putin: „Important pentru lume”

Data publicării:
steag rusia-kremlin
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

După mesajul președintelui american Donald Trump privind discuția cu Vladimir Putin, o reacție a venit și de la Kremlin. Conform emisarului special al liderului rus, Kirill Dmitriev, conversația dintre cei doi lideri a fost „pozitivă și productivă”.

„Important pentru lume: convorbire telefonică pozitivă și productivă între președintele Putin și președintele Trump, cu pași clari de urmat”, a transmis Dimitriev pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Amintim că Trump a calificat discuția cu Putin drept „una foarte productivă” și a anunțat o întrevedere între  consilierii din ambele țări, care va avea loc săptămâna viitoare.

Mai mult, o următoare întrevedere între cei doi lideri ar urma să aibă loc apoi, în Ungaria: „La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care urmează să fie desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război  «rușinos» dintre Rusia și Ucraina.”

Discuția a avut loc cu doar o zi înainte de întrevederea de la Casa Albă a președintelui SUA și a omologului ucrainean. Cel de-al 47-lea președinte al SUA și liderul de la Kiev vor vorbi despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Rusia a transmis că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 16 octombrie.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei-1536x866
1
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
ben hodges profimedia-0478130954
2
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
4
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Vladimir Putin
5
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
Digi Sport
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Anunț surpriză al lui Donald Trump. În ce țară europeană urmează să...
BORCANE DULCEATA COMPOT SI ZACUSCA
Șeful ANAF, contrazis de un lider sindical: Zacusca şi dulceaţa...
viktor orban-donald trump-octombrie 2025
Prima declarație a lui Viktor Orban, după ce Donald Trump a anunțat...
florentina ionita radu 3
Control judiciar pe o cauțiune de 1 milion de lei pentru șefa...
Ultimele știri
Ce spune Casa Albă despre o viitoare întâlnire Putin-Zelenski. Trump a vrut să organizeze un summit ruso-ucrainean după cel din Alaska
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reţinută de poliţişti în dosarul de înşelăciune
Robert Negoiță susține că termoficarea Capitalei ar trebui să treacă la sectoare. „Ne-am ocupa mult mai bine”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
China'S President Xi Jinping On Official Visit To Russia
China își apără achizițiile de petrol rusesc: „Sunt legitime”. SUA, acuzate că folosesc metode de „intimidare”
donald trump-octombrie 2025
Donald Trump, mesaj live în timpul discuției cu Vladimir Putin: „Conversația este una lungă”
vladimir putin-donald trump
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski
Donald Trump Volodimir Zelenski
Un oraș din Ucraina redenumește piața centrală în cinstea lui Donald Trump
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea, dacă SUA trimit rachete Tomahawk în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Răsturnare de situație în cazul „escrocului de pe Tinder” de România! Curtea de Apel a anulat condamnarea de...
Adevărul
„Boloş i-a avertizat pe Ciolacu și Iohannis în legătură cu deficitul. I-a durut la bască”. Ludovic Orban îi...
Playtech
Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi...
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Irina Deleanu, puntea Rusiei în gimnastica românească?
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”