După mesajul președintelui american Donald Trump privind discuția cu Vladimir Putin, o reacție a venit și de la Kremlin. Conform emisarului special al liderului rus, Kirill Dmitriev, conversația dintre cei doi lideri a fost „pozitivă și productivă”.

„Important pentru lume: convorbire telefonică pozitivă și productivă între președintele Putin și președintele Trump, cu pași clari de urmat”, a transmis Dimitriev pe X.

Amintim că Trump a calificat discuția cu Putin drept „una foarte productivă” și a anunțat o întrevedere între consilierii din ambele țări, care va avea loc săptămâna viitoare.

Mai mult, o următoare întrevedere între cei doi lideri ar urma să aibă loc apoi, în Ungaria: „La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care urmează să fie desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «rușinos» dintre Rusia și Ucraina.”

Discuția a avut loc cu doar o zi înainte de întrevederea de la Casa Albă a președintelui SUA și a omologului ucrainean. Cel de-al 47-lea președinte al SUA și liderul de la Kiev vor vorbi despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Rusia a transmis că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura securitatea dacă SUA vor transfera rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 16 octombrie.

