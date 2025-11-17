Live TV

Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară

Data actualizării: Data publicării:
casianov
Sursa foto: X

Rosfinmonitoring l-a inclus pe fostul prim-ministru al Rusiei, Mihail Kasianov, pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, potrivit site-ului oficial al agenției. Pe listă au fost incluși și economistul Serghei Guriev și redactorul-șef al „Novaia Gazeta Europa”, Kirill Martinov. Conform legislației, băncile trebuie să blocheze fondurile persoanelor incluse în această listă și să înceteze prestarea serviciilor către acestea.

Kasianov, Guriev și Martynov au fost declarați „agenți străini”, locuiesc în străinătate și fac parte din „Comitetul Antirăzboi al Rusiei”. La 14 octombrie, FSB a deschis un dosar penal împotriva membrilor săi pentru „preluarea violentă a puterii” și „organizarea unei comunități teroriste” (articolele 278 și 205.4 din Codul penal). Comitetul însuși, creat după începerea războiului cu Ucraina, a fost declarat „nedorit” în Rusia. FSB consideră că scopul său este răsturnarea guvernului și „schimbarea ordinii constituționale” a țării.

Mihail Kasianov a condus guvernul Rusiei sub președinția lui Vladimir Putin din mai 2000 până în februarie 2004, iar înainte de aceasta a condus Ministerul Finanțelor. În 2010, împreună cu opozanții Boris Nemțov, Vladimir Ryzhkov și Vladimir Milov, a creat coaliția „Pentru o Rusie fără corupție”, care ulterior s-a transformat în „Partidul Libertății Populare” (PARNAS) — aceasta a fost desființat în mai 2023 prin decizia Curții Supreme.

Cu câteva zile în urmă, alți trei membri ai „Comitetului Antirăzboi al Rusiei” au fost incluși pe lista „teroriștilor și extremiștilor”: politologul Ekaterina Shulman, antreprenorii Boris Zimin și Mihail Kokorich. În total, în dosarul penal al FSB figurează 22 de persoane concrete și „alte persoane neidentificate”. Serviciul special susține că fondatorii organizației finanțează „diviziile naționaliste militarizate ucrainene”, „recrutează” oameni pentru acestea și declară că scopul lor este „eliminarea actualei puteri din Rusia”.

„Comitetul Antirăzboi” însuși indică pe site-ul său că se ocupă cu sprijinirea persoanelor care se opun războiului declanșat de Kremlin.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
Digi Sport
Lovitură de proporții: selecționerul a plecat înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026! La un pas de ISTORIE
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
bani-lei
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat...
Ultimele știri
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Donald Trump
Când ar putea avea loc o nouă întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin. Anunțul Kremlinului
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Vladimir Putin
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial: „Iarna asta e ultima șansă a rușilor de a ne învinge”
Prime Minister Söder travels to Croatia
Premierul landului Bavaria îi atacă pe membrii AfD. „Sunt bufonii curţii lui Putin, servitorii Kremlinului”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât costă o porție de sarmale la Târgul de Crăciun de la Craiova. Se vând la gramaj, iar prețul îi uimește pe...
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu