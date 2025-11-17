Primul premier numit de Vladimir Putin a fost declarat „terorist”. Kasianov a condus Guvernul din 2000 până în 2004 și a fugit din țară

Rosfinmonitoring l-a inclus pe fostul prim-ministru al Rusiei, Mihail Kasianov, pe lista „teroriștilor și extremiștilor”, potrivit site-ului oficial al agenției. Pe listă au fost incluși și economistul Serghei Guriev și redactorul-șef al „Novaia Gazeta Europa”, Kirill Martinov. Conform legislației, băncile trebuie să blocheze fondurile persoanelor incluse în această listă și să înceteze prestarea serviciilor către acestea.

Kasianov, Guriev și Martynov au fost declarați „agenți străini”, locuiesc în străinătate și fac parte din „Comitetul Antirăzboi al Rusiei”. La 14 octombrie, FSB a deschis un dosar penal împotriva membrilor săi pentru „preluarea violentă a puterii” și „organizarea unei comunități teroriste” (articolele 278 și 205.4 din Codul penal). Comitetul însuși, creat după începerea războiului cu Ucraina, a fost declarat „nedorit” în Rusia. FSB consideră că scopul său este răsturnarea guvernului și „schimbarea ordinii constituționale” a țării.

Mihail Kasianov a condus guvernul Rusiei sub președinția lui Vladimir Putin din mai 2000 până în februarie 2004, iar înainte de aceasta a condus Ministerul Finanțelor. În 2010, împreună cu opozanții Boris Nemțov, Vladimir Ryzhkov și Vladimir Milov, a creat coaliția „Pentru o Rusie fără corupție”, care ulterior s-a transformat în „Partidul Libertății Populare” (PARNAS) — aceasta a fost desființat în mai 2023 prin decizia Curții Supreme.

Cu câteva zile în urmă, alți trei membri ai „Comitetului Antirăzboi al Rusiei” au fost incluși pe lista „teroriștilor și extremiștilor”: politologul Ekaterina Shulman, antreprenorii Boris Zimin și Mihail Kokorich. În total, în dosarul penal al FSB figurează 22 de persoane concrete și „alte persoane neidentificate”. Serviciul special susține că fondatorii organizației finanțează „diviziile naționaliste militarizate ucrainene”, „recrutează” oameni pentru acestea și declară că scopul lor este „eliminarea actualei puteri din Rusia”.

„Comitetul Antirăzboi” însuși indică pe site-ul său că se ocupă cu sprijinirea persoanelor care se opun războiului declanșat de Kremlin.

