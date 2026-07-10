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Producția de benzină a Rusiei acoperă doar 65% din cerere după atacurile ucrainene. Practic, toate marile rafinării ruse au fost lovite

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Benzinărie Rusia
Foto: Profimedia
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În urma atacurilor cu drone ale Ucrainei, rafinăriile majore, printre care NORSI și Omsk, și-au încetat activitatea. Penuria de combustibil a provocat cozi la benzinării, unde ordinea este menținută de „cazaci”.

După atacurile cu drone ale Ucrainei, care au dus la închiderea marilor rafinării de petrol, producția de benzină din Rusia a scăzut la un nivel echivalent cu doar aproximativ 65% din consumul mediu sezonier, potrivit calculelor a două surse din industrie și propriilor calcule, relatează Reuters, scrie UNN.

Daunele au dus la închiderea multor rafinării, printre care NORSI și Omsk, doi dintre cei mai mari producători de benzină din Rusia. Un alt producător important de benzină, Rafinăria Saratov, a fost, de asemenea, nevoită să-și oprească producția, au declarat surse din industrie.

Surse au afirmat că producția de benzină în această perioadă a anului, când vremea de vară determină o creștere a cererii de combustibil, este cu 40.000–45.000 de tone metrice pe zi sub volumul necesar, adică cu aproximativ 35%

În iunie, deficitul zilnic ar fi fost de 25%.

Potrivit surselor, cererea zilnică de benzină în Rusia, la apogeul consumului de vară, este de aproximativ 115.000–120.000 de tone.

Propunerile guvernului rus pentru combaterea deficitului de combustibil includ interzicerea exportului de motorină, benzină și combustibil de aviație.

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Rusia a început, de asemenea, să importe combustibil. În iunie, livrările de benzină și motorină din Belarus către Rusia ar fi atins un record lunar, iar surse din industrie au declarat săptămâna trecută că Rusia a început livrările pe cale maritimă din India.

Comercianții au afirmat că zilnic sunt livrate până la 6.000 de tone de benzină din vecina Belarus către Rusia. De asemenea, se utilizează și rezervele strategice.

În prezent, nu mai există nicio rafinărie importantă pe teritoriul Rusiei care să nu fi fost lovită de drone de atac ucrainene.

Editor : Sebastian Eduard

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