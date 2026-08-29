Producţia de benzină a Rusiei acoperă doar 70% din cererea internă după atacurile cu drone

Producţia de benzină a Rusiei a scăzut la sfârşitul lunii august până la un nivel care acoperă doar aproximativ 70% din consumul intern, după ce o serie de atacuri cu drone a determinat oprirea unor rafinării importante, transmite Reuters.

Producţia actuală este de aproximativ 80.000 de tone pe zi, în timp ce cererea internă este estimată la circa 115.000 de tone pe zi, ceea ce lasă un deficit de aproximativ 35.000 de tone zilnic.

În ultima săptămână, atacurile cu drone au oprit activitatea unor rafinării importante din Perm, Nijni Novgorod şi Iaroslavl, toate producătoare semnificative de benzină.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, cu scopul de a reduce veniturile Moscovei. Deficitul de carburanţi a reapărut în mai multe regiuni ale Rusiei în august, după o scurtă ameliorare la sfârşitul lunii iulie.

Autorităţile regionale au reintrodus restricţii, printre care limitarea cantităţii de carburant cumpărate de fiecare client şi programe de alimentare stabilite în funcţie de numărul de înmatriculare al vehiculelor.

Rusia îşi majorează importurile de carburanţi

Deficitul a obligat Rusia să crească importurile. Livrările maritime de produse petroliere din ţările asiatice sunt estimate la aproximativ 270.000 de tone în august, iar importurile de benzină din Belarus ar urma să ajungă la circa 150.000 de tone.

În total, aproximativ 220.000 de tone de benzină importată au ajuns deja în Rusia în august.

Cu exporturile de benzină interzise până la 31 ianuarie şi cu importurile adăugate producţiei interne, oferta totală pentru piaţa rusă ar putea ajunge în august la aproximativ 97.000 de tone pe zi, echivalentul a circa 85% din cerere.

Editor : Liviu Cojan