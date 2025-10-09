Vladislav Bokhan, un farsor din Belarus, a trimis ordine falsificate în numele „Rusia Unită” (n.red. partidul lui Vladimir Putin) școlilor din Rusia și din Donbasul ocupat, instruindu-le să organizeze o acțiune de „executare a trădătorilor”.

Obișnuiți cu ordinele care se execută, nu se discută, profesorii din mai multe școli au purces deîndată la executarea misiunii „venite de la centru”.

Aceștia au confecționat recuzita necesară actului patriotic și au „executat trădătorii”. Bineînțeles, actul artistic a fost filmat și trimis în raportul către „centru”.

Profesorii au urmat orbește „instrucțiunile”. Pe peretele rușinii au apărut fețele mai multor „trădători”. Printre aceștia se află și Ala Pugaciova, regina muzicii din Rusia, care s-a refugiat în Israel, alături de soțul să, Maxim Galkin, regele umorului din Rusia. Aceștia au ales să fugă din Rusia din cauza faptului că nu susțin războiul declanșat de către Putin.

Tot pe lista rușinii au ajuns și mai mulți jurnaliști sau foști lideri ai opoziției, printre care Ilia Iașin.

„Execuția” a fost pusă în scenă cu săgeți de darts — profesorii au făcut fotografii și au depus cu mândrie rapoarte.

Bokhan a spus că a inclus intenționat un propagandist loial pentru a arăta că mulțimile nu gândesc, ci doar ascultă ordinele. „Astăzi sunt săgeți, mâine — puști”, a concluzionat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.