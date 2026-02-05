Profesorii ruși vor fi obligați să verifice telefoanele elevilor, inclusiv discuțiile personale ale acestora

Rețelele sociale ale elevilor ruși vor începe să fie monitorizate de profesori, scrie Mash. Printre atribuțiile acestora se va număra și monitorizarea chat-urilor, blogurilor și conturilor elevilor. Experimentul de identificare a conținutului distructiv a început în Tatarstan după cinci atacuri asupra instituțiilor de învățământ din țară în acest an și 12 în anul trecut.

Părinții elevilor din cel puțin trei școli din Tatarstan au fost rugați să furnizeze informații despre conturile copiilor, inclusiv numere de telefon și linkuri către paginile de pe rețelele sociale. Accesul la informații va fi limitat: datele vor putea fi vizualizate de administratori, diriginți și angajați ai centrului de monitorizare a materialelor distructive. Administrațiile școlilor consideră că identificarea conținutului suspect sau interzis va reduce riscul de incidente extraordinare.

În regiunile rusești, în 2026, s-a înregistrat o serie de atacuri în instituțiile de învățământ. Astfel, pe 16 ianuarie, în Voronej, o elevă din clasa a șasea a venit la școala nr. 19 cu un cuțit și și-a amenințat colegii de clasă; pe 22 ianuarie, în Nijnekamsk, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o angajată a liceului nr. 37; pe 3 februarie, în Ufa, un elev de clasa a IX-a a atacat cu un pistol traumatic un profesor la școala nr. 16. În aceeași zi, la școala nr. 4 din regiunea Krasnoarsk, o elevă de 14 ani a încercat să înjunghie un profesor, rănind o colegă de clasă. Pe 4 februarie, la școala nr. 153 din regiunea Krasnoarsk, o elevă de clasa a opta a stropit cu benzină și a dat foc unui coleg de clasă.

Editor : A.R.