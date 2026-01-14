Când Vladimir Putin a invadat Ucraina, le-a promis rușilor că „o vor face din nou”, adică își vor trimite forțele armate spre vest și vor învinge, așa cum a făcut Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Începând cu această săptămână, războiul pe care Putin spera cândva să-l încheie în doar trei zile s-a întins mai mult decât a luptat Moscova împotriva naziștilor, potrivit Politico.

Ca și cum lucrurile nu ar fi fost deja destul de rele, chiar dacă Moscova se împotmolește în Ucraina, rețeaua globală de aliați pe care Putin a construit-o pe parcursul a două decenii pare să se destrame, pusă la încercare de un președinte american neașteptat de beligerant, Donald Trump.

Ceea ce trebuia să fie o operațiune rapidă în Ucraina s-a transformat într-un război de uzură sfâșietor. Durata conflictului a depășit acum cele 1.418 zile pe care sovieticii le-au petrecut luptând împotriva atacului nazist, împingându-i în cele din urmă pe germani de la Moscova până la Berlin.

În timpul campaniei sale de aproape patru ani în Ucraina, Moscova a cucerit doar o parte din țară, cu un cost al victimelor de aproximativ 1,1 milioane de ruși și al perturbărilor tot mai mari pe plan intern.

Luna aceasta, aproximativ 600.000 de ruși au rămas fără electricitate în regiunea de frontieră Belgorod, în urma unui atac ucrainean cu rachete.

Între timp, la nivel internațional, Putin pare să nu poată face prea multe pentru a împiedica uciderea aliaților săi unul câte unul.

Kremlinul se află în defensivă în Orientul Mijlociu de la sfârșitul anului 2024, când prăbușirea guvernului lui Bashar al-Assad în Siria l-a privat de un partener de încredere în regiune.

De asemenea, Moscova a părut incapabilă să-și protejeze cel mai apropiat prieten din America de Sud, la începutul acestei luni, când Statele Unite l-au capturat pe venezuelanul Nicolás Maduro, un lider care făcuse cu conștiinciozitate călătoria la Moscova pentru parada de Ziua Victoriei a lui Putin din mai, anul trecut.

În mod jenant, Moscova nici măcar nu a reușit să respingă confiscarea fără precedent de către SUA a unui petrolier care arbora pavilion rusesc.

În urmă cu doar un an, Putin a semnat un acord de parteneriat strategic pe 20 de ani cu Teheranul. Acum, regimul - care a furnizat Rusiei drone Shahed pentru lupta sa din Ucraina - este în pericol de a fi răsturnat de protestatari, în favoarea cărora Trump a indicat că ar putea interveni militar pentru a-i apăra.

Rușii au luat act.

„O întreagă eră se apropie de sfârșit”, a scris duminică un blogger militar pro-război sub pseudonimul Maxim Kalașnikov, reflectând criticile tot mai mari la adresa conducerii ruse.

Autoritățile ruse, a susținut el, au petrecut prea mult timp încercând să creeze imaginea că țara este o mare putere, în loc să ia măsuri pentru a se asigura că aceasta devine una. Promisiunea că „«putem face asta din nou» a eșuat”, a conchis Kalașnikov.

Jurnaliștii prietenoși cu regimul iranian au relatat că Moscova a furnizat Iranului, în ultimele săptămâni, vehicule blindate Spartak și elicoptere de atac de fabricație rusească, probabil pentru a ajuta forțele să se apere de protestatari, a declarat Nikita Smagin, expert în relațiile Rusia-Iran și colaborator al Carnegie Endowment for International Peace.

„Dar, desigur, iranienii nu își fac iluzii că, dacă situația ar deveni cu adevărat critică, Rusia s-ar da pur și simplu la o parte, așa cum a făcut în cazul lui Bashar al-Assad”, a spus el, referindu-se la căderea regimului dictatorului sirian în 2024 și la exilul său ulterior în Rusia.

Realitatea este că alianța inspirată de Moscova a fost întotdeauna în mare parte o ficțiune, a declarat fostul diplomat rus Boris Bondarev.

„Nici Venezuela, nici Iranul nu fac parte din vreun imperiu rusesc”, a spus el. În urma invaziei Ucrainei, „era important [pentru Rusia] să arate că nu era singură, dar asta e propagandă”.

Smagin a subliniat că acordul de parteneriat dintre Iran și Rusia a omis în mod specific o clauză de apărare reciprocă, descriind relația lor ca fiind „stabilă”, cu o nuanță de „neîncredere serioasă”.

„Cele două țări nu sunt cu adevărat aliați, sunt parteneri strategici din necesitate, pentru că ambele părți au puține alte opțiuni”, a spus el.

Purtătorii de cuvânt ai Kremlinului au încercat să prezinte lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă, argumentând că aparenta lipsă de respect a Washingtonului pentru dreptul internațional demonstrează că Rusia a avut dreptate să invadeze Ucraina.

Alți comentatori au încercat să minimalizeze relația dintre Rusia și aliații săi sau au subliniat diferențele dintre cel de-Al Doilea Război Mondial și războiul din Ucraina pentru a justifica lipsa de progres. Nu este vorba despre faptul că armata țării este slabă, susțin ei: rușii sunt pur și simplu mai puțin implicați decât erau pe atunci.

„În primul caz, întreaga țară a luptat [împotriva naziștilor], acum doar aproximativ 5% sunt interesați”, a afirmat un canal de Telegram numit pe bună dreptate „Nu opriți războiul”.

Putin însuși nu a comentat încă evenimentele din Venezuela sau Iran, fidel obiceiului său de a-și lăsa subordonații să vorbească despre veștile proaste, a declarat diplomatul Bondarev.

El a menționat, însă, că Kremlinul consideră probabil acțiunile SUA în Venezuela și împotriva petrolierului drept încercări de a împinge Rusia la colț.

Pentru a demonstra că nu cedează presiunilor, Rusia va căuta modalități de a-și etala propria dominație, în principal în Ucraina, a declarat Bondarev, referindu-se la lansarea de săptămâna trecută de către Moscova a unei rachete hipersonice Oreșnik asupra Ucrainei.

Umilită sau nu, Bondarev a avertizat împotriva așteptărilor la o „înmuiere” a poziției Rusiei. „Chiar dacă este slab, Kremlinul va încerca să demonstreze că este puternic.”

