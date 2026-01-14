Live TV

Analiză Proiectul de mare putere al lui Putin se confruntă cu „sfârșitul unei ere”. Ce va face liderul rus după prăbușirea rețelei de aliați

Data publicării:
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Vladimir Putin, președintele Rusiei. Foto: Shutterstock

Când Vladimir Putin a invadat Ucraina, le-a promis rușilor că „o vor face din nou”, adică își vor trimite forțele armate spre vest și vor învinge, așa cum a făcut Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Începând cu această săptămână, războiul pe care Putin spera cândva să-l încheie în doar trei zile s-a întins mai mult decât a luptat Moscova împotriva naziștilor, potrivit Politico.

Ca și cum lucrurile nu ar fi fost deja destul de rele, chiar dacă Moscova se împotmolește în Ucraina, rețeaua globală de aliați pe care Putin a construit-o pe parcursul a două decenii pare să se destrame, pusă la încercare de un președinte american neașteptat de beligerant, Donald Trump.

Ceea ce trebuia să fie o operațiune rapidă în Ucraina s-a transformat într-un război de uzură sfâșietor. Durata conflictului a depășit acum cele 1.418 zile pe care sovieticii le-au petrecut luptând împotriva atacului nazist, împingându-i în cele din urmă pe germani de la Moscova până la Berlin.

În timpul campaniei sale de aproape patru ani în Ucraina, Moscova a cucerit doar o parte din țară, cu un cost al victimelor de aproximativ 1,1 milioane de ruși și al perturbărilor tot mai mari pe plan intern.

Luna aceasta, aproximativ 600.000 de ruși au rămas fără electricitate în regiunea de frontieră Belgorod, în urma unui atac ucrainean cu rachete.

Între timp, la nivel internațional, Putin pare să nu poată face prea multe pentru a împiedica uciderea aliaților săi unul câte unul.

Kremlinul se află în defensivă în Orientul Mijlociu de la sfârșitul anului 2024, când prăbușirea guvernului lui Bashar al-Assad în Siria l-a privat de un partener de încredere în regiune. 

De asemenea, Moscova a părut incapabilă să-și protejeze cel mai apropiat prieten din America de Sud, la începutul acestei luni, când Statele Unite l-au capturat pe venezuelanul Nicolás Maduro, un lider care făcuse cu conștiinciozitate călătoria la Moscova pentru parada de Ziua Victoriei a lui Putin din mai, anul trecut. 

În mod jenant, Moscova nici măcar nu a reușit să respingă confiscarea fără precedent de către SUA a unui petrolier care arbora pavilion rusesc.

Citește și:

Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera

În urmă cu doar un an, Putin a semnat un acord de parteneriat strategic pe 20 de ani cu Teheranul. Acum, regimul - care a furnizat Rusiei drone Shahed pentru lupta sa din Ucraina - este în pericol de a fi răsturnat de protestatari, în favoarea cărora Trump a indicat că ar putea interveni militar pentru a-i apăra. 

Rușii au luat act.

„O întreagă eră se apropie de sfârșit”, a scris duminică un blogger militar pro-război sub pseudonimul Maxim Kalașnikov, reflectând criticile tot mai mari la adresa conducerii ruse. 

Autoritățile ruse, a susținut el, au petrecut prea mult timp încercând să creeze imaginea că țara este o mare putere, în loc să ia măsuri pentru a se asigura că aceasta devine una. Promisiunea că „«putem face asta din nou» a eșuat”, a conchis Kalașnikov. 

Jurnaliștii prietenoși cu regimul iranian au relatat că Moscova a furnizat Iranului, în ultimele săptămâni, vehicule blindate Spartak și elicoptere de atac de fabricație rusească, probabil pentru a ajuta forțele să se apere de protestatari, a declarat Nikita Smagin, expert în relațiile Rusia-Iran și colaborator al Carnegie Endowment for International Peace. 

„Dar, desigur, iranienii nu își fac iluzii că, dacă situația ar deveni cu adevărat critică, Rusia s-ar da pur și simplu la o parte, așa cum a făcut în cazul lui Bashar al-Assad”, a spus el, referindu-se la căderea regimului dictatorului sirian în 2024 și la exilul său ulterior în Rusia. 

Realitatea este că alianța inspirată de Moscova a fost întotdeauna în mare parte o ficțiune, a declarat fostul diplomat rus Boris Bondarev. 

„Nici Venezuela, nici Iranul nu fac parte din vreun imperiu rusesc”, a spus el. În urma invaziei Ucrainei, „era important [pentru Rusia] să arate că nu era singură, dar asta e propagandă”. 

Smagin a subliniat că acordul de parteneriat dintre Iran și Rusia a omis în mod specific o clauză de apărare reciprocă, descriind relația lor ca fiind „stabilă”, cu o nuanță de „neîncredere serioasă”. 

„Cele două țări nu sunt cu adevărat aliați, sunt parteneri strategici din necesitate, pentru că ambele părți au puține alte opțiuni”, a spus el.

Purtătorii de cuvânt ai Kremlinului au încercat să prezinte lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă, argumentând că aparenta lipsă de respect a Washingtonului pentru dreptul internațional demonstrează că Rusia a avut dreptate să invadeze Ucraina.

Alți comentatori au încercat să minimalizeze relația dintre Rusia și aliații săi sau au subliniat diferențele dintre cel de-Al Doilea Război Mondial și războiul din Ucraina pentru a justifica lipsa de progres. Nu este vorba despre faptul că armata țării este slabă, susțin ei: rușii sunt pur și simplu mai puțin implicați decât erau pe atunci. 

„În primul caz, întreaga țară a luptat [împotriva naziștilor], acum doar aproximativ 5% sunt interesați”, a afirmat un canal de Telegram numit pe bună dreptate „Nu opriți războiul”. 

Putin însuși nu a comentat încă evenimentele din Venezuela sau Iran, fidel obiceiului său de a-și lăsa subordonații să vorbească despre veștile proaste, a declarat diplomatul Bondarev. 

El a menționat, însă, că Kremlinul consideră probabil acțiunile SUA în Venezuela și împotriva petrolierului drept încercări de a împinge Rusia la colț.

Pentru a demonstra că nu cedează presiunilor, Rusia va căuta modalități de a-și etala propria dominație, în principal în Ucraina, a declarat Bondarev, referindu-se la lansarea de săptămâna trecută de către Moscova a unei rachete hipersonice Oreșnik asupra Ucrainei. 

Umilită sau nu, Bondarev a avertizat împotriva așteptărilor la o „înmuiere” a poziției Rusiei. „Chiar dacă este slab, Kremlinul va încerca să demonstreze că este puternic.”

Citește și:

ANALIZĂ Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar resimți lovitura din plin – doi aliați pierduți în timp record

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
4
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-01-14 at 07.28.58
Donald Trump, filmat când arată degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică în Detroit
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Polina Azarnih, recrutoare pentru armata Rusiei
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
Cum funcționează strategia de atriție a Ucrainei. Generalul Sîrski: Rusia pierde mai mulți soldați decât poate înlocui
George W Bush si Vladimir Putin Foto Profimedia
„Ne leagă o prietenie” Transcrieri declasificate despre relația amicală dintre Putin și Bush în perioada de vârf a cooperării SUA-Rusia
Recomandările redacţiei
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Decizie cu impact major: ce riscă și ce poate câștiga economia...
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
Montevideo Logistics Port
Economist: „Acordul UE-Mercosur e o gură de oxigen pentru economia...
Euro
Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din...
Ultimele știri
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți
Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte, așteptată să decidă în cazul fostei ministre a Sănătății, condamnate pentru luare de mită
O nouă reuniune a Comitetului pentru revizuirea legilor justitiției are loc astăzi, la Palatul Victoria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
În ce condiții s-ar putea organiza referendumul pentru unirea României cu Republica Moldova, dorit de Maia...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Câți bani ar câștiga statul dacă s-ar impozita prostituția. Suma pe care practicantele celei mai vechi...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De la -20 la 10 grade Celsius. Meteorologii anunță că vremea se încălzește, când cresc temperaturile
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
În ce condiții poți primi pensie comunitară? Câți ani trebuie să muncești în țară și în străinătate ?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...