Proiectul „Sciții”. Putin vrea să amplaseze rachete nucleare pe fundul mării, spun surse din serviciile secrete ale NATO

Explozie nucleară. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Serviciile de informații ale NATO urmăresc de ceva vreme acțiunile Flotei de Nord a Rusiei, care ar putea indica încercări de a amplasa pe fundul mării rachete capabile să transporte focoase nucleare. Proiectul secret cu numele de cod „Sciții” ar putea fi în derulare de câțiva ani, relatează Tagesschau, citând o anchetă a celor mai mari posturi regionale de televiziune și radio din Germania, WDR și NDR.

În ultimele luni, acestea au studiat acest proiect de rachete, analizând imagini din satelit, cercetând bazele de date științifice rusești și documente istorice, obținând informații de la militari și agenți de informații. Lansatoarele amplasate pe fundul mării ar crea o problemă serioasă pentru NATO în caz de război, deoarece vor fi dificil de detectat și de distrus.

Temerile că puterile nucleare ar putea ascunde arme nucleare undeva în oceanele lumii existau încă din timpul Războiului Rece. În 1970, printr-o rezoluție a ONU, a fost adoptat Tratatul privind interzicerea amplasării pe fundul mărilor și oceanelor și în straturile subterane ale acestora a armelor nucleare și a altor tipuri de arme de distrugere în masă, care a fost semnat ulterior de aproximativ 80 de țări, inclusiv URSS și SUA. Însă, în cazul de față, rachetele din cadrul proiectului „Scythians” sunt planificate a fi amplasate în Oceanul Arctic, pe teritoriul rus.

Conform surselor de informații occidentale, acestea ar putea fi amplasate pe fundul mării, în mine sau containere special concepute, uneori la adâncimi de câteva sute de metri. În cazul unei astfel de amplasări, rachetele ar putea rămâne acolo pentru o perioadă îndelungată și, dacă este necesar, ar putea fi lansate de la distanță.

Pentru desfășurarea puțurilor se va folosi nava de transport militar „Zvezdochka”, cu baza în Severodvinsk, construită pentru transportul de echipamente grele pe mare, și, probabil, submarinul special „Sarov”, indică surse NATO.

Helge Adrians, ofițer al Marinei germane și cercetător invitat la Institutul German de Relații Internaționale și Securitate, consideră un astfel de proiect ca o încercare de a reduce dependența de platforme foarte complexe și costisitoare pentru lansarea rachetelor, cum ar fi submarinele. Având puțuri subacvatice, Rusia și-ar putea menține potențialul nuclear chiar și în condiții de resurse financiare limitate, consideră el.

Amplasarea rachetelor balistice intercontinentale pe fundul mării are, în opinia sa, două avantaje cheie:

„În primul rând, neutralizarea acestora pare a fi extrem de costisitoare. În al doilea rând, această metodă permite economisirea de resurse în ceea ce privește submarinele și echipajele acestora. Cu eforturi și costuri relativ reduse, Rusia ar putea obține același efect pentru care are nevoie în prezent de submarine cu echipaj uman.

Dar un astfel de proiect are și dezavantaje, avertizează Adrians: este necesar să se combată curenții oceanici și colmatarea puțurilor, va trebui să se rezolve probleme extrem de complexe din punct de vedere tehnic, legate de desfășurarea rachetelor, alimentarea cu energie electrică și schimbul de date cu acestea. Acest lucru va împiedica răspândirea pe scară largă a acestei tehnologii”, consideră el.

