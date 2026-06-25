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Promisiuni de locuri de muncă în operarea dronelor, soldate cu trimiterea pe front: schema de recrutare a Rusiei care vizează studenții

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Soldați care luptă pentru Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images
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Studenții ruși care credeau că se înrolează pentru unele dintre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic posturi din armată — operarea dronelor dintr-o zonă relativ sigură, în spatele liniilor frontului — își pecetluiau, fără să știe, soarta pe front, potrivit unui avocat militar rus și unui proiect susținut de guvernul ucrainean care monitorizează recrutarea rusă, relatează TVP World.

Acuzațiile se referă la contracte speciale promovate în rândul studenților din toată Rusia ca o cale de acces în unitățile de drone, o ramură a armatei care s-a extins rapid pe măsură ce aeronavele fără pilot au devenit esențiale în războiul din Ucraina. 

Însă, potrivit avocatului militar rus Serghei Mamontov, contractele nu oferă niciuna dintre garanțiile pe care mulți recruți par să creadă că le au. 

„Recrutorii omit să menționeze că piloții de UAV se numără acum printre țintele cu cea mai mare prioritate în război și că semnarea unui contract transformă o persoană într-un militar de rând pe care un comandant îl poate folosi după bunul său plac”, a declarat Mamontov, potrivit inițiativei ucrainene „I Want to Live”. 

Conform inițiativei, aproximativ o mie de operatori de drone au fost deja uciși de la începutul războiului, iar rata mortalității în rândul acestora este comparabilă cu cea a artileriștilor. 

Proiectul, susținut de serviciile de informații militare și de Ministerul Apărării din Ucraina, afirmă că a identificat 1.321 de studenți care au semnat contracte pentru a lucra ca operatori de drone.  

Au fost deja semnalate primele decese pe front ale unor tineri recrutați prin aceste contracte, printre care și cazul studentului Valeri Averin, în vârstă de 23 de ani, din Buriatia, care a semnat un contract pentru operarea de drone în ianuarie și a fost ucis în regiunea Luhansk în aprilie. 

Schema arată că Rusia încearcă să-și completeze efectivele la mai bine de patru ani de la începutul războiului, vizând studenții și proaspeții absolvenți cu promisiuni privind posturi tehnico-militare, pregătire de specialitate și un serviciu militar relativ mai sigur. 

De fapt, spune Mamontov, semnarea unui contract de pilot de drone îi plasează pe recruți în același cadru juridic ca orice alt soldat. 

„Reamintim cititorilor că povestea «contractelor UAV», prin care Ministerul Apărării din Rusia recrutează studenți, este o altă schemă a Kremlinului. Nu există absolut nicio diferență între un contract semnat de un alcoolic din Nizhnevartovsk [un oraș din centrul Rusiei] și unul semnat de un student de la Școala Superioară de Economie”, a precizat inițiativa într-o declarație care însoțea listele. 

Legislația militară rusă acordă comandanților o largă libertate de acțiune în ceea ce privește repartizarea personalului, ceea ce înseamnă că recruții din unitățile de drone pot fi transferați către alte unități, inclusiv către formațiuni de asalt.

Mamontov a contestat, de asemenea, percepția conform căreia operatorii de drone își desfășoară activitatea departe de pericol, subliniind că aceștia pot fi detașați relativ aproape de linia frontului și că pozițiile lor sunt vizate în mod activ de forțele ucrainene. 

Conform inițiativei, familiile apelează din ce în ce mai des la asistență juridică după ce descoperă că contractele promovate ca o cale de acces în unitățile de drone pot duce la detașări mult mai aproape de zona de luptă decât se așteptau recruții. 

Proiectul precizează că unele dintre persoanele identificate pe listele sale au fost recrutate în timp ce studiau la universități și colegii, inclusiv în zonele ocupate de Rusia din regiunile ucrainene Donețk, Luhansk și Zaporijie, precum și în Crimeea. 

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Editor : A.M.G.

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