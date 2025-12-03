Propagandista rusă Margarita Simonian, care urmează un tratament pentru cancer, s-a confruntat în mod neașteptat cu realitatea medicinei din Rusia, scrie presa rusă. Potrivit ei, în timpul unei vizite la unul dintre spitale împreună cu fiica sa de 12 ani, personalul medical a țipat la ele grosolan chiar de la recepție.

Simonian a povestit că angajații spitalului vorbeau pe un ton ridicat și nu încetau să fie nepoliticoși chiar și după ce au aflat cine era ea. Potrivit propagandistei, una dintre angajate a declarat direct: „Spuneți-i ministrului că nu suntem plătiți să vorbim civilizat”.

Propagandista a adăugat că la început s-a enervat din cauza grosolăniei, dar apoi a simțit rușine, recunoscând că autoritățile ruse nu au asigurat oamenilor condiții normale de ani de zile. Potrivit ei, și fiica sa a fost neplăcut surprinsă de acest episod și la început a crezut chiar că este vorba de o glumă.

După aceea, Simonian a început să discute despre condițiile grele de muncă ale medicilor ruși și salariile lor mici. Cu toate acestea, ea a subliniat totuși diferența dintre ea și rușii obișnuiți, afirmând că ea însăși trăiește fără lipsuri, în timp ce femeia de la recepție este nevoită să lucreze pentru „vreo 18 mii de ruble” și să trăiască în sărăcie toată viața.

Editor : A.R.