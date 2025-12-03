Live TV

Propagandista șefă a lui Putin față în față cu realitățile din spitale ruse: „Nu suntem plătiți să vorbim civilizat”

Data actualizării: Data publicării:
Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today
Margarita Simonian, redactorul-șef al postului Russia Today. Foto: Profimedia

Propagandista rusă Margarita Simonian, care urmează un tratament pentru cancer, s-a confruntat în mod neașteptat cu realitatea medicinei din Rusia, scrie presa rusă. Potrivit ei, în timpul unei vizite la unul dintre spitale împreună cu fiica sa de 12 ani, personalul medical a țipat la ele grosolan chiar de la recepție.

Simonian a povestit că angajații spitalului vorbeau pe un ton ridicat și nu încetau să fie nepoliticoși chiar și după ce au aflat cine era ea. Potrivit propagandistei, una dintre angajate a declarat direct: „Spuneți-i ministrului că nu suntem plătiți să vorbim civilizat”.

Propagandista a adăugat că la început s-a enervat din cauza grosolăniei, dar apoi a simțit rușine, recunoscând că autoritățile ruse nu au asigurat oamenilor condiții normale de ani de zile. Potrivit ei, și fiica sa a fost neplăcut surprinsă de acest episod și la început a crezut chiar că este vorba de o glumă.

După aceea, Simonian a început să discute despre condițiile grele de muncă ale medicilor ruși și salariile lor mici. Cu toate acestea, ea a subliniat totuși diferența dintre ea și rușii obișnuiți, afirmând că ea însăși trăiește fără lipsuri, în timp ce femeia de la recepție este nevoită să lucreze pentru „vreo 18 mii de ruble” și să trăiască în sărăcie toată viața.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
3
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png
Incendiu la Spitalul Județean Reșița: zeci de pacienți evacuați. Planul roșu a fost activat
spital spania
Un incendiu uriaș a mistuit un spital din Spania. Pacienții au fost evacuați de urgență
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Rogobete anunță controale în toate spitalele din țară, după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă”
Primarul Timișoarei, Nicolae Robu
Fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu a fost internat de urgență în spital
ambulanta
Spitalul din Târgu-Jiu, amendat cu 30.000 de lei în urma decesului unui pacient într-o ambulanţă. S-a sesizat și Colegiul Medicilor
Recomandările redacţiei
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au...
mark rutte nato 4
Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în...
tismana
O avarie majoră lasă Termocentrala Rovinari cu cărbune pentru doar...
brazi
Ministerul Energiei a aflat după două zile că sunt probleme cu...
Ultimele știri
România ar putea produce celebrele pistoale Beretta, puști de asalt NARP și aruncătoare de grenade
Pasagerii plus-size, obligați să cumpere două locuri în avion. Zborurile din SUA se scumpesc
Pete Hegseth a spus pe cine ar vrea să invite la „cina visurilor sale”: ar fi pentru pace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie te provoacă să fii brutal de sincer cu tine însuți. Patru zodii vor fi forțate să ia decizii...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
„S-a schimbat Universitatea Craiova după venirea lui Coelho?”. Sorin Cârțu, laude la scenă deschisă pentru...
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Secretul cârnaților care nu se usucă: ce trebuie să adaugi în carne ca să rămână suculenți
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
A fost anunțată prezentatoarea evenimentului finalului de an: "E o onoare incredibilă!"
Pro FM
Alexandra Stan, agresată într-o altă relație după scandalul cu managerul Marcel Prodan: „M-a dat afară din...
Film Now
Noi detalii despre divorțul dintre Channing Tatum și Jenna Dewan. Cum își împart banii acumulați în timpul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
5 moduri prin care poți preveni arsurile stomacale cauzate de mesele îmbelșugate de sărbători
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Imaginea dragostei. Romanticii Catherine Zeta Jones și Michael Douglas fac furori pe Instagram: „Adorabili”
UTV
Cătălin Măruță vorbește sincer despre tensiunile din relația cu Andra. „Nu e mereu ca în filme, când stăm la...