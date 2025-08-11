Propaganda de stat rusă a crescut brusc gradul de retorică belicoasă împotriva Azerbaidjanului, pe fondul informațiilor conform cărora Baku ar putea ridica moratoriul asupra livrărilor de arme către Ucraina.

O nouă „SWO” (n.red. operațiune militară specială) este posibilă în Caucazul de Sud, a declarat propagandistul Vladimir Soloviov în cadrul emisiunii „Duminică seara” de pe canalul de televiziune Rossiya-1. El a declarat că războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei nu se va încheia neapărat, chiar dacă Vladimir Putin și Donald Trump vor conveni asupra păcii în timpul discuțiilor din Alaska, transmite presa de opoziție refugiată în exil.

Bazele NATO ar putea apărea în regiunea Mării Caspice și aceasta este o „problemă foarte mare”, a spus Soloviov , făcând aluzie explicită la Azebrajand, care este aproape de Turcia, un membru al Alianței Nord-Atlantice. „Și este atât de periculoasă încât, dacă este considerată dintr-o perspectivă geopolitică, poate duce la astfel de consecințe încât aceasta ar putea să nu fie ultima SWO a generației noastre”, a declarat Soloviov , citat de agenție.

Soloviov i-a acuzat pe „europeni” pentru o posibilă nouă «SWO» în Caucazul de Sud, deoarece, potrivit propagandistului, interesul lor este „să aibă un război”.

Relațiile cu Azerbaidjanul s-au deteriorat la începutul acestui an, când un avion de linie al Azerbaijani Airlines a fost doborât în apropiere de Groznîi de un atac al apărării aeriene ruse. Vladimir Putin a refuzat să își ceară scuze public pentru acest incident, care a dus la doborârea avionului și la moartea a 38 de persoane aflate la bord.

Situația s-a înrăutățit la sfârșitul lunii iunie, când un raid la Ekaterinburg a dus la reținerea unor membri ai diasporei azere acuzați de crimă, iar doi dintre aceștia - frații Ziyaddin și Huseyn Safarov - au murit în arest. Baku susține că moartea lor a fost cauzată de bătăi brutale, ceea ce, potrivit surselor azere, a fost confirmat de o autopsie.

În iulie, președintele azer Ilham Aliyev a făcut apel la Ucraina „să nu accepte ocupația”, iar în august, potrivit Caliber, o publicație apropiată guvernului, a început să ia în considerare livrările de arme către Kiev.

Editor : A.R.