Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială" în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră"

Data publicării:
vladimir soloviov
Vladimir Soloviov, de la Rossia-1, este considerat omul-cheie al propagandei lui Putin. Foto: Profimedia Images

Propagandistul șef al lui Vladimir Putin a cerut duminică Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei. Comparând situația din Erevan cu cea din Caracas într-un monolog virulent, Vladimir Soloviov a declarat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este o problemă uriașă”, relatează Kyiv Post.

„Ar trebui să ne clarificăm obiectivele. Timpul jocurilor s-a terminat. La naiba cu dreptul internațional și ordinea globală”, a afirmat Solviov.

„Dacă a fost necesar să începem o «operațiune militară specială» pe teritoriul Ucrainei pentru securitatea noastră națională, de ce, pe baza acelorași considerente, nu putem începe o «operațiune militară specială» în alte puncte ale zonei noastre de interes?”.

Termenul „operațiune militară specială” este eufemismul folosit de Moscova pentru a descrie războiul pe scară largă din Ucraina.

Ministerul de Externe al Armeniei a declarat luni că ambasadorul rus în Armenia, Serghei Kopyrkin, a fost somat să se prezinte în fața autorităților pentru declarațiile provocatoare.

Purtătorul de cuvânt al ministerului a declarat că a subliniat într-o notă adresată ambasadorului că astfel de remarci „constituie o încălcare inacceptabilă a suveranității Republicii Armenia... și încalcă grav principiile fundamentale ale relațiilor de prietenie dintre Armenia și Rusia”.

Politicienii armeni au ripostat, Arusyak Julhakyan, deputat din partidul de guvernământ Civil Contract, descriind comentariile ca fiind „o manifestare ostilă față de Armenia”, potrivit OC Media.

Ruben Rubinyan, vicepreședintele Parlamentului armean, l-a comparat pe Soloviov cu un „câine care latră”, în timp ce Aram Sargsyan, fostul prim-ministru, a condamnat „propunerile de a transforma Armenia într-o zonă de influență rusă și de a o subjuga prin forță militară”.

Arman Babajanyan, liderul Partidului Pentru Republică, a descris comentariile ca fiind un „semnal direct” din partea Rusiei și o „justificare a dreptului de a folosi forța și constrângerea”.

„Logica este următoarea: statalitatea altor popoare este privită ca un instrument de exercitare a influenței asupra lor”, a declarat el, potrivit JAM News.

Emisiunea TV a lui Soloviov a fost blocată în Armenia din 2024, după ce acesta a intensificat retorica beligerantă împotriva Erevanului și a prim-ministrului armean Nikol Pașinian.

Propagandistul șef a cerut frecvent Moscovei să lanseze arme nucleare asupra Ucrainei și capitalelor europene și a descris războiul ca fiind „sacru”. În septembrie, el a amenințat în mod similar cu o nouă „operațiune militară specială” în Azerbaidjan, descriind evenimentele din Caucazul de Sud ca fiind o „problemă uriașă”.

