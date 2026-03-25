„Prostia nu are limite”. Un cunoscut blogger rus a murit după ce avionul cu care zbura a fost confundat cu o dronă de către antiaeriană

Un blogger rus specializat în aviație a murit în urma unei erori fatale a sistemului de apărare aeriană, după ce avionul său ultraușor a fost confundat cu o dronă ucraineană și doborât.

Pavel Koshkin și pasagerul său, identificat ca fiind Vadim, au decedat vinerea trecută, când avionul lor ultraușor Alto NG, de fabricație cehă, a fost lovit în timp ce zbura în apropierea orașului Kolomna, la sud-est de Moscova, a relatat publicația independentă rusă Mediazona.

Locul accidentului se află în apropierea unei fabrici care produce rachete Iskander, utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina, ceea ce ar fi putut contribui la identificarea eronată a aeronavei pe fondul intensificării activității dronelor.

Autoritățile ruse au declarat că în acea noapte au fost interceptate 27 de drone ucrainene în apropierea capitalei.

Analiștii care au examinat epava au afirmat că aeronava a fost probabil lovită de un sistem de rachete sol-aer Tor.

Echipele de intervenție au recuperat ulterior rămășițele epavei în apropiere de Kolomna, martorii relatând o explozie puternică și un nor de fum vizibil pe cer în momentul incidentului.

Autoritățile au confirmat că un avion s-a prăbușit, ucigând două persoane, dar nu au precizat cauza.

Koshkin deținea o licență de pilot privat și administra un canal YouTube dedicat zborurilor cu avioane ușoare.

El lasă în urmă o soție însărcinată și un copil de doi ani, a raportat Mediazona.

„Pur și simplu au apăsat pe trăgaci”

Bloggerul de aviație Igor Volkov, care locuiește în Franța, a declarat pe rețelele de socializare că Koshkin respecta întotdeauna toate procedurile necesare.

„Pavel zbura întotdeauna conform regulilor, respectând toate formalitățile necesare, cu transponderul pornit și cu un plan de zbor depus”, a spus el.

„Dar prostia și orbirea soldaților nu cunosc limite. Obosiți de drone, au apăsat pur și simplu pe trăgaci — și două persoane și-au pierdut viața”, a adăugat el.

În ciuda faptului că regretatul influencer avea „camere funcționale” la bord, Volkov a spus că era sigur că nimeni nu va vedea vreodată înregistrările.

O serie de erori fatale

Știrile au amplificat îngrijorările cu privire la așa-numitele incidente de „foc prietenos”, pe fondul eforturilor Moscovei de a respinge atacurile din ce în ce mai frecvente ale dronelor ucrainene. Sistemele ruse de apărare aeriană au confundat în repetate rânduri propriile aeronave civile cu drone inamice.

Cel puțin 17 aeronave rusești au fost pierdute din cauza focului prietenos începând din 2022, potrivit datelor independente colectate de publicația rusă de investigații The Insider.

Editor : A.R.