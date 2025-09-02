Live TV

„Puterea Siberiei”. Proiectul uriaș prin care Rusia va transporta Chinei zeci de miliarde de metri cub de gaz pe an

Data publicării:
Gazprom is a Russian majority state-owned multinational energy corporation. Gas burner on the background of the Gazprom logo. Bright burning gas.
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Gigantul energetic rus Gazprom și compania de stat chineză CNPC au semnat pe 2 septembrie un acord obligatoriu pentru construirea conductei Power of Siberia-2, care va transporta gaz din câmpurile Yamal din Rusia către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani, a anunțat Alexei Miller, directorul general al Gazprom.

Acordul, amânat mult timp din cauza negocierilor dure ale Beijingului privind prețurile și volumele, consolidează orientarea Moscovei către Asia, pe măsură ce pierde accesul la piețele energetice europene. Se preconizează că aprovizionarea prin noua rută va ajunge la 50 de miliarde de metri cubi pe an.

Moscova și Beijingul au convenit, de asemenea, să crească livrările prin conducta existentă Power of Siberia de la 38 la 44 de miliarde de metri cubi pe an. Miller a anunțat această realizare după discuțiile trilaterale de la Beijing între delegațiile din Rusia, China și Mongolia, transmite kyivindependent.

„Acesta va fi cel mai mare, cel mai ambițios și cel mai intens proiect din punct de vedere al capitalului din lume”, a declarat el.

Acordul a fost încheiat în urma întâlnirilor președintelui rus Vladimir Putin cu liderul chinez Xi Jinping în timpul vizitei sale în China, unde cele două țări au semnat peste 20 de acorduri de cooperare în domeniul energiei, tehnologiei și în alte sectoare, a raportat agenția de știri rusă TASS.

Putin a lăudat relația dintre cele două țări, afirmând că acestea au atins un „nivel fără precedent”.`

Beijingul va introduce, de asemenea, un regim fără vize pentru cetățenii ruși, permițând șederi de până la 30 de zile începând cu 15 septembrie. Anterior, accesul fără viză era limitat la 30 de zile pentru zborurile directe către insula Hainan.

Negocierile privind Power of Siberia-2 au fost blocate timp de ani de zile, China cerând, potrivit unor surse, prețuri la gaz apropiate de tarifele interne puternic subvenționate ale Rusiei și solicitând doar volume limitate.

Beijingul și-a reînnoit interesul pentru conductă în urma instabilității energetice globale declanșate de conflictul dintre Israel și Iran la începutul acestui an, potrivit Wall Street Journal.

China rămâne o sursă economică vitală pentru Rusia, deoarece continuă să cumpere petrol și să furnizeze tehnologie cu dublă utilizare, în ciuda faptului că susține neutralitatea în războiul împotriva Ucrainei.

Noul acord vine în contextul în care președintele american Donald Trump a încercat să exercite presiuni asupra aliaților Rusiei, amenințând cu tarife secundare pentru cumpărătorii de țiței rusesc. Beijingul a respins avertismentele, afirmând că achizițiile sale de energie din Rusia sunt motivate de „interese naționale”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
cal pentru polostudiat de geneticieni
2
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
camere radar viteza pod braila
3
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
4
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Ambulanta-1-scaled
5
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Digi Sport
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu...
BUCURESTI - PRESEDINTE- DESEMNARE PRIM-MINISTRU - 20 IUN 2025
Liderii coaliției au mers la Palatul Cotroceni după conferința lui...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ilie Bolojan, invitat la Digi24, de la ora 19.00
Ultimele știri
Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială”
Ce-i sfătuiește Bolojan pe angajații care urmează să fie dați afară din primării. „Acelea sunt locuri de muncă reale”
Cutremur în România, marți. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Medinski
Negociatorul Rusiei pentru pace în Ucraina, Vladimir Medinski, deține proprietăți în valoare 75 de milioane de dolari
Război în Ucraina.
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
Ramzan Kadîrov.
Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri
Lupte Ucraina
Kievul a informat NATO despre tacticile și planurile Rusiei în Ucraina
Echipele de intervenție rapidă lucrează la locul unui atac rus în regiunea Kiev, în noaptea de 2 septembrie. (Serviciul de Urgență al Statului)
Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a aflat că e însărcinată fix când voia să renunțe. Ce a urmat apoi i-a surprins chiar și pe medici...
Cancan
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Anunţul momentului despre ora de iarnă! Ce se întâmpla în această toamnă, autorităţile au luat decizia
Digi FM
Meghan Markle răspunde criticilor ca niciodată până acum: "Vreau ca oamenii să știe că sunt o persoană reală"
Digi Sport
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut...
Pro FM
Cine e soțul Otiliei Bilionera. E cu 7 ani mai tânăr decât ea și la 19 ani a trecut printr-o tragedie care...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, îndrăzneață, dar angelică, pe covorul roșu de la Veneția. Logodnicul ei, Jason...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
“Prison Break”, 20 de ani mai târziu. Ce fac acum actorii din serialul care a cucerit fanii cu povestea...
UTV
Anca Dinicu a povestit cum a reacționat iubitul ei, Georgian, atunci când a aflat că vor deveni părinți. „Nu...