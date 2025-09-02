„Puterea Siberiei”. Proiectul uriaș prin care Rusia va transporta Chinei zeci de miliarde de metri cub de gaz pe an

Gigantul energetic rus Gazprom și compania de stat chineză CNPC au semnat pe 2 septembrie un acord obligatoriu pentru construirea conductei Power of Siberia-2, care va transporta gaz din câmpurile Yamal din Rusia către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani, a anunțat Alexei Miller, directorul general al Gazprom.

Acordul, amânat mult timp din cauza negocierilor dure ale Beijingului privind prețurile și volumele, consolidează orientarea Moscovei către Asia, pe măsură ce pierde accesul la piețele energetice europene. Se preconizează că aprovizionarea prin noua rută va ajunge la 50 de miliarde de metri cubi pe an.

Moscova și Beijingul au convenit, de asemenea, să crească livrările prin conducta existentă Power of Siberia de la 38 la 44 de miliarde de metri cubi pe an. Miller a anunțat această realizare după discuțiile trilaterale de la Beijing între delegațiile din Rusia, China și Mongolia, transmite kyivindependent.

„Acesta va fi cel mai mare, cel mai ambițios și cel mai intens proiect din punct de vedere al capitalului din lume”, a declarat el.

Acordul a fost încheiat în urma întâlnirilor președintelui rus Vladimir Putin cu liderul chinez Xi Jinping în timpul vizitei sale în China, unde cele două țări au semnat peste 20 de acorduri de cooperare în domeniul energiei, tehnologiei și în alte sectoare, a raportat agenția de știri rusă TASS.

Putin a lăudat relația dintre cele două țări, afirmând că acestea au atins un „nivel fără precedent”.`

Beijingul va introduce, de asemenea, un regim fără vize pentru cetățenii ruși, permițând șederi de până la 30 de zile începând cu 15 septembrie. Anterior, accesul fără viză era limitat la 30 de zile pentru zborurile directe către insula Hainan.

Negocierile privind Power of Siberia-2 au fost blocate timp de ani de zile, China cerând, potrivit unor surse, prețuri la gaz apropiate de tarifele interne puternic subvenționate ale Rusiei și solicitând doar volume limitate.

Beijingul și-a reînnoit interesul pentru conductă în urma instabilității energetice globale declanșate de conflictul dintre Israel și Iran la începutul acestui an, potrivit Wall Street Journal.

China rămâne o sursă economică vitală pentru Rusia, deoarece continuă să cumpere petrol și să furnizeze tehnologie cu dublă utilizare, în ciuda faptului că susține neutralitatea în războiul împotriva Ucrainei.

Noul acord vine în contextul în care președintele american Donald Trump a încercat să exercite presiuni asupra aliaților Rusiei, amenințând cu tarife secundare pentru cumpărătorii de țiței rusesc. Beijingul a respins avertismentele, afirmând că achizițiile sale de energie din Rusia sunt motivate de „interese naționale”.

