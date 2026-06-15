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Putin a anulat cea mai mare paradă navală din țară. Când ar fi trebuit să aibă loc aceasta

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Nave ale flotei rusești de la Marea Neagră
Aproximativ 30% din flota Rusiei de la Marea Neagră a fost distrusă din decembrie 2023, potrivit armatei ucrainene. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Autoritățile ruse au decis, pentru al doilea an consecutiv, să nu organizeze Marele Paradă Navală la Sankt Petersburg, au declarat pentru „Fontanka” surse din cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse.

Potrivit acestora, până în prezent nu a fost emis niciun decret prezidențial în acest sens. De asemenea, nu s-au primit instrucțiuni de la nivel superior privind pregătirea evenimentului, deși în această perioadă repetițiile ar trebui să fie în plină desfășurare. Nici flotele nu au în plan deplasări la Sankt Petersburg pentru a participa la paradă. „Înțelegeți și dumneavoastră, nu e momentul potrivit acum”, a spus interlocutorul publicației.

Anul trecut, autoritățile au anulat parada navală, fără a explica motivele acestei decizii. Cu toate acestea, pregătirile pentru aceasta au continuat și au fost oprite cu câteva săptămâni înainte de data planificată a evenimentului.

În 2024, Ministerul Apărării a anulat pentru prima dată o parte a paradei lângă baza navală din Kronștat. Până atunci, începând din 2017, navele militare treceau anual prin apele Neva în ultima duminică a lunii iulie, când în Rusia se sărbătorește Ziua Flotei Navale (VMF). La eveniment au participat câteva sute de nave de luptă și nave auxiliare. De asemenea, parada a avut o componentă aeriană, iar la căderea nopții în oraș s-a organizat un foc de artificii. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a fost prezent la eveniment, a urmărit desfășurarea acestuia împreună cu ministrul apărării și înalți oficiali militari și a ținut un discurs.

La începutul lunii iunie, în cadrul unui atac masiv asupra Sankt Petersburgului, dronele ucrainene au lovit corveta rusă „Boikiy”, care se afla în baza navală din Kronștat. Informația a fost comunicată de comandantul Forțelor de sisteme fără pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Robert Brovdi (Mădăran). Atacul a avut loc în ziua deschiderii Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (PEFI), la care se pregătea discursul lui Putin. Corveta lovită, după cum a precizat Brovdi, era echipată cu rachete ghidate și era a treia navă din proiectul 20380 din cadrul Flotei Baltice a Rusiei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, comentând atacul, a reamintit că distanța de la granița ucraineano-rusă până la Sankt Petersburg este de 1.100 km. În același timp, el a calificat astfel de lovituri drept necesare pentru apropierea păcii.

Editor : A.R.

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