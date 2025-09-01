Live TV

Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”

Data publicării:
vladimir putin
Foto: Vladimir Putin, președintele Rusiei / Sursa foto: Profimedia Images

Criza din Ucraina a izbucnit din cauza loviturii de stat provocate de Occident la Kiev în 2014, a subliniat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în discursul său de la summitul la care participă în China.

„Această criză nu a apărut ca urmare a „agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”, ci ca urmare a loviturii de stat din Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident, și apoi a încercărilor de a suprima cu ajutorul forțelor armate rezistența acelor regiuni ale Ucrainei și a acelor oameni din Ucraina care nu au acceptat și nu au susținut această lovitură de stat”, a subliniat el ,transmite oficiosul Kremlinului

Încercările constante ale Occidentului de a atrage Kievul în NATO sunt o altă cauză principală a conflictului ucrainean, a declarat președintele Federației Ruse.

Președintele Federației Ruse a atras atenția asupra faptului că, în urma ”loviturii de stat” din 2014, „a fost eliminată conducerea politică a țării care nu susținea aderarea Ucrainei la NATO”.

Putin a mai subliniat că este necesar să se elimine cauzele principale ale crizei, pentru ca soluționarea conflictului ucrainean să aibă un caracter durabil și pe termen lung.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Digi Sport
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ROMANIA BUCHAREST HEATWAVE
Canicula revine în sudul țării, la început de septembrie. Cum va fi...
PALATUL PARLAMENTULUI
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi...
hol din spital
De azi, pacienții îi pot reclama online pe medicii care îi trimit, în...
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Prețul rovinietei pentru autoturisme aproape s-a dublat de azi. Cresc...
Ultimele știri
Președintele Chinei a cerut „renunțarea la „mentalitatea Războiului Rece și confruntările între blocuri”
Cum sunt tratate modern monturile
Israelul se gândește la anexarea Cisiordaniei, ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin: „Înţelegerile” la care a ajuns cu Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina
barajul Coca Codo Sinclair din Ecuador
Până unde a ajuns „Noul Drum al Mătăsii”, iniţiat de China acum 12 ani. Datorii greu de gestionat şi suspiciuni de corupţie
Vladimir Putin
Noul imperiu cibernetic al lui Putin se răspândește în toată lumea. Țările care au căzut în capcana digitală a Kremlinului
fasia gaza
SUA plănuiesc să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război (Washington Post)
profimedia-1032912429
Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen. Ce asigurări a dat Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
A vrut să scape de stilul de viață „mizerabil” din Londra și s-a mutat în Dubai, dar acum regretă: „Totul e...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să...
editiadedimineata.ro
Care sunt recordurile care nu au fost încă stabilite
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Trump rupe tăcerea după ce s-a aflat că e la un pas de moarte! A explicat exact ce se întâmplă, ce sunt...
Digi FM
Resentimente şi furie. Cum s-a destrămat The Police. Sting, dat în judecată de foștii colegi. Îi cer...
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat după CFR - FCSB 2-2
Pro FM
Misha, dezvăluiri despre coșmarul trăit: „Fruntea și ochii erau atât de umflați încât nu puteam clipi!” A...
Film Now
Jude Law spune că nu i-a fost teamă să-l joace pe Putin în „The Wizard of the Kremlin”: E o nebunie ce poţi...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiei se va termina în 9 ani, în ritmul actual. „Soluționăm 5 cereri pe zi”
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Relansarea unui film de acum 50 de ani depăşește noile pelicule „Caught Stealing” şi „The Roses, la box...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie