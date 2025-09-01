Criza din Ucraina a izbucnit din cauza loviturii de stat provocate de Occident la Kiev în 2014, a subliniat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în discursul său de la summitul la care participă în China.

„Această criză nu a apărut ca urmare a „agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”, ci ca urmare a loviturii de stat din Ucraina, care a fost susținută și provocată de Occident, și apoi a încercărilor de a suprima cu ajutorul forțelor armate rezistența acelor regiuni ale Ucrainei și a acelor oameni din Ucraina care nu au acceptat și nu au susținut această lovitură de stat”, a subliniat el ,transmite oficiosul Kremlinului.

Încercările constante ale Occidentului de a atrage Kievul în NATO sunt o altă cauză principală a conflictului ucrainean, a declarat președintele Federației Ruse.

Președintele Federației Ruse a atras atenția asupra faptului că, în urma ”loviturii de stat” din 2014, „a fost eliminată conducerea politică a țării care nu susținea aderarea Ucrainei la NATO”.

Putin a mai subliniat că este necesar să se elimine cauzele principale ale crizei, pentru ca soluționarea conflictului ucrainean să aibă un caracter durabil și pe termen lung.

Editor : A.R.