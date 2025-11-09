Live TV

Putin a numit un nou adjunct al lui Serghei Șoigu în Consiliul de Securitate al Rusiei

Preşedintele Vladimir Putin l-a numit pe Andrei Buliga, care începând de anul trecut era unul dintre adjuncţii ministrului apărării Andrei Belousov, în funcţia de secretar adjunct al puternicului Consiliu de Securitate al ţării, potrivit unui decret publicat sâmbătă pe site-ul Kremlinului, relatează Reuters

Într-un decret separat, Putin l-a numit pe general-colonelul Aleksandr Sancik, care a ocupat funcţia de comandant al districtului militar sudic al Rusiei, în funcţia de ministru adjunct al apărării, înlocuindu-l pe Buliga. 

Buliga, general-locotenent în armata rusă, a ocupat funcţia de ministru adjunct responsabil cu sprijinul logistic începând din martie 2024. El a preluat funcţia înainte de a fi dezvăluite public o serie de cazuri de corupţie care au început în aprilie 2024 şi în care peste 10 persoane, inclusiv trei foşti miniştri adjuncţi ai apărării, au fost arestate sub acuzaţii de delapidare şi luare de mită. 

Serghei Şoigu, care mulţi ani de zile a fost ministru al apărării, a fost numit secretar al Consiliului de Securitate în mai 2024, pe fondul scandalurilor de corupţie şi al criticilor aduse performanţei forţelor ruse în Ucraina.

