Putin a ordonat FSB să asigure disponibilitatea „serviciilor esențiale" în timpul întreruperilor de internet. Ce înseamnă asta

Președintele Vladimir Putin a ordonat guvernului rus și serviciului de securitate FSB să se asigure că serviciile online esențiale rămân accesibile în timpul întreruperilor de internet mobil.

Într-o listă de directive publicată pe site-ul web al Kremlinului în acest weekend, Putin a dispus ca accesul la platformele de asistență medicală, la portalul de servicii guvernamentale Gosuslugi și la rețelele de plăți electronice să rămână disponibil în timp ce sunt în vigoare restricții mai ample asupra rețelei.

Prim-ministrul Mihail Mișustin și directorul FSB, Alexander Bortnikov, au primit instrucțiuni să prezinte rapoarte de progres către Putin până la 1 iulie.

Acest lucru nu înseamnă altceva decât că Putin se așteaptă ca întreruperile de internet să continue și, eventual, să fie tot mai multe. Propriu-zis doar „internetul de stat” va rămâne în picioare în timpul acestor întreruperi comandate.

Directiva președintelui vine în urma unei ședințe a cabinetului din aprilie, în cadrul căreia a abordat pentru prima dată întreruperile de internet din țară, apărându-le ca o măsură de securitate esențială împotriva „atacurilor teroriste”.

La acea vreme, Putin ordonase Ministerului Dezvoltării Digitale și serviciilor de securitate să coopereze pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a așa-numitei „liste albe” de servicii online. Registrul, care include aplicația de mesagerie Max, susținută de guvern, agențiile de știri de stat și marile bănci, este conceput să rămână funcțional în timp ce restul internetului este blocat.

Deși restricțiile online au devenit o practică obișnuită de la invazia pe scară largă a Ucrainei, întreruperile s-au intensificat în ultimele luni, grupurile de monitorizare afirmând că zeci de regiuni din întreaga țară se confruntă acum cu întreruperi zilnice ale conexiunii la internet.

Presa independentă rusă a relatat la începutul acestui an că FSB se află în spatele multora dintre noile măsuri de control al internetului, inclusiv restricționarea funcțiilor aplicațiilor Telegram și WhatsApp, precum și represiunea împotriva utilizării rețelelor private virtuale (VPN).

Luni, Kremlinul a calificat cea mai recentă directivă a lui Putin drept „o perfecționare și extindere continuă a listei noastre albe”.

