Putin a recunosctut, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei a intrat în recesiune

Evoluția principalilor indicatori macroeconomici ai economiei ruse la începutul anului 2026 a devenit negativă, a declarat președintele Vladimir Putin în cadrul unei ședințe pe teme economice, luni.

„În ianuarie anul acesta, produsul intern brut al Rusiei a fost cu 2,1% mai mic decât în urmă cu un an. Producția industrială a scăzut cu 0,8%”, — a citat Putin statisticile Rosstat.

„De fapt, pentru noi nu este nimic neașteptat aici”, a spus Putin, adăugând că guvernul trebuie să readucă țara „pe traiectoria creșterii economice durabile”, evitând în același timp atât accelerarea inflației, cât și destabilizarea pieței muncii.

În ceea ce privește bugetul federal, care, la sfârșitul lunilor ianuarie-februarie, a înregistrat un deficit de 3,5 trilioane de ruble și s-a confruntat cu o scădere a veniturilor totale, este necesar să se „ia decizii echilibrate” și să se asigure „sustenabilitatea pe termen lung” a acestuia, a subliniat Putin. El a adăugat că starea sistemului bugetar este o „condiție importantă” pentru creșterea economică.

Scăderea PIB-ului din ianuarie, raportată anterior de Rosstat, a fost prima înregistrată de Rusia din 2023. Anul trecut, conform statisticilor oficiale, creșterea economică a țării a încetinit de aproape cinci ori — până la 1% — și s-a situat la jumătate din previziunile inițiale ale guvernului. Din cele 28 de sectoare industriale principale, 21 au încheiat anul pe minus: extracția de minereuri a scăzut cu 1,6%, producția metalurgică a scăzut cu 2,1%, iar cea a fabricilor de îmbrăcăminte și încălțăminte — cu 3,5%; pentru prima dată în 15 ani, producția de produse alimentare a scăzut — cu 0,5%.

Pentru anul curent, autoritățile au prevăzut inițial o creștere de peste 2%, apoi au redus prognoza la 1,3%, dar și aceasta s-ar putea dovedi prea optimistă. Potrivit datelor Bloomberg, Ministerul Dezvoltării Economice ia în considerare posibilitatea reducerii acesteia la 0,7% și, în plus, pregătește o reducere a bugetului, veniturile din materii prime ale căruia s-au înjumătățit la începutul anului. Conform surselor Bloomberg, reducerea de 10% va viza toate cheltuielile, cu excepția celor militare și protejate, printre care se numără și cheltuielile sociale.

Încetinirea economiei amenință să ducă la o scădere a veniturilor bugetare din alte surse decât petrolul și gazele, în ciuda reformei fiscale care include majorarea TVA-ului și a impozitelor pentru întreprinderile mici, avertizează Ilya Sokolov, șeful laboratorului de politică bugetară al Institutului Gaidar.

Conform calculelor sale, comparativ cu planul inițial, trezoreria ar putea înregistra o scădere a veniturilor de 500 de miliarde de ruble din TVA și de 100-200 de miliarde de ruble din impozitul pe profit. Având în vedere că cheltuielile bugetare vor depăși, cel mai probabil, planul cu aproximativ 1 trilion de ruble, deficitul, în loc să scadă așa cum era prevăzut, ar putea crește până la aproape 8 trilioane de ruble, estimează Sokolov.

