Putin a semnat o lege care nu-l mai obligă să-și publice declarația de avere: „Un sistem arhaic”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a eliminat obligația funcționarilor publici și a deputaților de a declara anual veniturile și bunurile. Legile corespunzătoare au fost semnate pe 28 decembrie.

Acestea au fost adoptate în 2,5 săptămâni. Conform amendamentelor, începând din 2026, declarațiile vor fi necesare doar la angajarea în serviciul public, numirea într-o nouă funcție, transferul la o altă autoritate și includerea în rezerva federală de personal. De asemenea, va fi necesar să se raporteze veniturile în cazul tranzacțiilor cu o valoare care depășește veniturile pe trei ani ale familiei. Acestea pot fi achiziționarea unui apartament, a unor acțiuni sau a unei criptomonede. În plus, declarațiile vor trebui depuse de către funcționarii și oficialii care intenționează să participe la alegeri, potrivit kremlin.ru.

De asemenea, Putin a anulat publicarea obligatorie a declarațiilor pe internet. Această cerință a fost eliminată în 2022, dar atunci s-a spus că nu va fi aplicabilă doar în timpul războiului cu Ucraina. Unul dintre autorii amendamentelor, șeful comitetului Dumei pentru securitate și combaterea corupției, Vasili Piskarev, a numit depunerea anuală a declarațiilor „un sistem arhaic”, afirmând că eliminarea acestei obligații „va contribui la creșterea eficienței luptei împotriva corupției”. Colegul deputatului din partidul Unirea Rusă, Dmitri Viatkin, s-a plâns că în prezent reprezentanții autorităților sunt obligați să dea socoteală „spre amuzamentul publicului”.

Obligația de a declara anual veniturile a fost introdusă pentru funcționarii publici și deputați în 1995. Acum, situația lor financiară va fi monitorizată de sistemul guvernamental secret „Poseidon”, care va primi informații despre veniturile, cheltuielile, proprietățile și obligațiile funcționarilor publici de la bănci și instituții guvernamentale. Accesul la aceasta va fi acordat numai Serviciului Federal de Protecție (FSO) și administrației prezidențiale. Forțele de securitate vor avea dreptul să solicite date, dacă este necesar.

O altă lege semnată îi permite lui Putin să numească funcționari fără filtre anticorupție. Anterior, foștii funcționari publici trebuiau să obțină, în termen de doi ani de la concediere, acordul comisiei de soluționare a conflictelor de interese pentru a lucra în organizațiile pe care le-au condus.

Putin a închis accesul la Registrul unic de stat al proprietăților imobiliare încă din iulie 2022. De atunci, datele sunt accesibile numai proprietarilor acestor bunuri, soților lor, precum și angajaților organelor de stat și notarilor. Ceilalți pot obține un extras numai cu acordul proprietarului imobilului.

