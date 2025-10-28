Rusia a amplasat oficial complexul de rachete de ultimă generație „Oreșnik” în Belarus. Cel puțin asta susține dictatorul de la Minsk. Acesta declară că rachetele pe care Putin le descrie ca fiind invincibile sunt un răspuns la „acțiunile țărilor europene”.

Amplasarea complexului de rachete „Oreșnik” în Belarus este un răspuns la acțiunile țărilor europene și nu poate fi considerată o măsură agresivă, susține Lukașenko.

„O altă chestiune care agită anumiți politicieni nebuni este amplasarea în Belarus a complexului de rachete cu rază medie de acțiune „Oreșnik”. Niciun fel de agresivitate, niciun fel de <...>. Cinci țări europene și-au declarat deja intenția de a amplasa pe teritoriul lor complexe de rachete cu rază medie de acțiune. De ce să ne reproșeze ceva?”, a spus dictatorul.

„Așadar, amplasarea acestei arme în Belarus nu este altceva decât o măsură de răspuns la escaladarea din regiune și la amenințările actuale. Așadar, haideți să lăsăm acest subiect și să încetăm discuțiile despre „Oreșnik”. Dar ei nu vor”, a adăugat Lukașenko, transmite Tass.

Editor : A.R.