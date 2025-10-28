Live TV

Putin a trimis în Belarus temutele rachete Oreșnik. „O chestiune care agită anumiți politicieni nebuni”

Data actualizării: Data publicării:
ilustrație racheta Oreșnik
Racheta Oreșnik poate produce pagube însemnate chiar și fără focoase nucleare. Foto: Profimedia Images

Rusia a amplasat oficial complexul de rachete de ultimă generație „Oreșnik” în Belarus. Cel puțin asta susține dictatorul de la Minsk. Acesta declară că rachetele pe care Putin le descrie ca fiind invincibile sunt un răspuns la „acțiunile țărilor europene”. 

Amplasarea complexului de rachete „Oreșnikîn Belarus este un răspuns la acțiunile țărilor europene și nu poate fi considerată o măsură agresivă, susține Lukașenko.

„O altă chestiune care agită anumiți politicieni nebuni este amplasarea în Belarus a complexului de rachete cu rază medie de acțiune „Oreșnik”. Niciun fel de agresivitate, niciun fel de <...>. Cinci țări europene și-au declarat deja intenția de a amplasa pe teritoriul lor complexe de rachete cu rază medie de acțiune. De ce să ne reproșeze ceva?”, a spus dictatorul.

„Așadar, amplasarea acestei arme în Belarus nu este altceva decât o măsură de răspuns la escaladarea din regiune și la amenințările actuale. Așadar, haideți să lăsăm acest subiect și să încetăm discuțiile despre „Oreșnik”. Dar ei nu vor”, a adăugat Lukașenko, transmite Tass.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
carrefour
5
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani-procente-deficit-profimedia
DOCUMENTE. Presate să taie cheltuielile, ANRE, ASF și ANCOM se plâng...
armata-ue
Războiul de la granița NATO stârnește sentimentul de urgență în...
Peisaj de toamna
Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie...
cladirea guvernului
Kelemen Hunor spune cât ar putea dura reforma administrației...
Ultimele știri
Bill Gates vine cu o nouă strategie în lupta cu schimbările climatice
Un bărbat din Polonia a dus un obuz din al Doilea Război Mondial acasă. Proiectilul a explodat în timp ce bărbatul bea cu prietenii
În contextul disputei cu Trump, Venezuela încheie un parteneriat cu Putin
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copil trist în bratele mamei
„Trebuie ucisă pentru că este din Ucraina”. Mărturiile cutremurătoare ale copiilor ucraineni care au fugit din teritoriile ocupate
soldatii legiunii straine defileaza la parada de ziua nationala a frantei din 14 iulie 2022
„Franța trimite Legiunea Străină în Ucraina”. Noua fumigenă lansată de către spionii lui Putin
soldați și rachete în ucraina
„China urmărește atent dacă Vestul mai are forță”. Avertismentul Finlandei: victoria Ucrainei este „cheia” stabilității în Indo-Pacific
logo at entrance to United Nations (Palace of Nations)
ONU acuză oficial Rusia de comiterea de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina
racheta atacms lansata din himars
Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune pe teritoriul Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica lui Jude Law, cerințe de „divă” înainte de debutul la show-ul Victoria’s Secret: „A vrut fursecuri...
Cancan
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră...
Fanatik.ro
Doctorița din Buzău, găsită decedată în camera de gardă, divorțase acum 8 luni. Ce a solicitat în instanță...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Tragedie în fotbal! A murit fostul portar al lui Real Madrid și al naționalei Spaniei
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
Mirabela Grădinaru, gafă la un eveniment important! Greşeala de neiertat făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Digi FM
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Stefania Szabo, a fost găsită...
Digi Sport
Yamal către Vinicius: "Ne batem?" Brazilianul a rostit un SINGUR cuvânt și s-a năpustit asupra rivalului său
Pro FM
Jessie J, în lacrimi după ce a doua operație de cancer a fost amânată: „Sunt frustrată și epuizată!”
Film Now
Michael Douglas, despre cariera sa de șase decenii: „Au fost ani în care aș fi putut trăi mai ușor, m-aș fi...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Demi Moore crede că Tom Cruise s-a simțit „jenat” de sarcina ei în timpul filmărilor pentru „A Few Good Men”...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...