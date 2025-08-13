Putin a vorbit la telefon cu liderul nord-coreean. Ce i-a transmis președintele rus lui Kim Jong Un înaintea summitului cu Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat „să consolideze cooperarea” între ţările lor în cadrul unei convorbiri telefonice, a relatat miercuri Reuters. Discuția dintre cei doi lideri are loc în marja așteptatului summit din Alaska dintre liderul de la Moscova și președintele american Donald Trump.



Salutând parteneriatul lor strategic „în toate domeniile” semnat în 2024, în special un pact de apărare reciprocă, cei doi lideri „şi-au confirmat dorinţa de a consolida cooperarea în viitor”, potrivit agenției de presă ACTC.



Această convorbire, care a avut loc marţi, survine cu doar câteva zile înainte de un summit programat pentru 15 august între preşedintele Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, în Alaska, pentru a discuta o soluţie la războiul din Ucraina.



Relaţiile dintre Moscova şi Phenian s-au dezvoltat semnificativ de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022. Coreea de Nord a participat activ la conflict, furnizând aliatului său mii de soldaţi, pe lângă arme şi muniţii.

Putin și-a exprimat aprecierea pentru ajutorul acordat de Coreea de Nord în „eliberarea” regiunii Kursk din vestul Rusiei în războiul împotriva Ucrainei și pentru „curajul, eroismul și spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă militarii Armatei Populare Coreene”.

Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini campania Rusiei în vestul Rusiei în conflictul din Ucraina și se crede că plănuiește o altă desfășurare de trupe, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații sud-coreene.

