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Putin acuză NATO că se pregătește de război cu Rusia și amenință cu represalii: „Suntem pregătiţi să răspundem”

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Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Președintele rus Vladimir Putin a acuzat marți NATO că se pregătește activ pentru un război împotriva Rusiei și a susținut că statele occidentale își sporesc bugetele militare folosind, în opinia sa, „afirmații false” despre o amenințare venită dinspre Moscova. Liderul de la Kremlin a transmis că Rusia este pregătită să răspundă „operațional și adecvat” la ceea ce consideră a fi amenințări interne și externe, potrivit dpa și Reuters.

Potrivit lui Putin, până acum membrii Alianţei Nord-Atlantice se limitaseră să sprijine Ucraina, însă, în prezent, în Occident se vorbeşte deschis despre „pregătirea unui război contra Rusiei şi despre sporirea bugetelor militare”.

Pentru a justifica această militarizare, statele NATO şi UE folosesc afirmaţii false despre o ameninţare militară dinspre Rusia, a spus liderul rus.

În prezent, aproximativ 40% din cheltuielile bugetare ale Rusiei merg către armată, dotări militare şi securitate. Totuşi, potrivit lui Putin, Moscova pledează pentru un sistem multipolar de relaţii internaţionale, care să garanteze securitatea militară a fiecărei ţări.

„În acelaşi timp, suntem pregătiţi să răspundem operaţional şi adecvat la toate ameninţările interne şi externe”, a avertizat şeful statului rus.

El a subliniat că Rusia este pregătită pentru tratative de pace cu Ucraina, pe baza rezultatelor obţinute la Istanbul în 2022. Potrivit liderului rus, loviturile ucrainene asupra ţintelor civile nu pot influenţa situaţia de pe front.

Editor : Ș.A.

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