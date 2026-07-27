Live TV

Putin acuză Occidentul că recurge la „metode teroriste” și susține că Rusia își va atinge obiectivele: „Vom face totul pentru victorie”

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat luni Occidentul că recurge la „metode teroriste” pentru că nu a reuşit să înfrângă Rusia „pe câmpul de luptă”, referindu-se la atacurile cu drone ucrainene asupra unor obiective din spatele frontului rusesc, relatează EFE.

„Fiind incapabili să înfrângă Rusia pe câmpul de luptă, mizează acum pe metode în mod deschis teroriste în lupta lor împotriva poporului nostru, dar poporul Rusiei nu va fi niciodată doborât de nimeni. Asta nu s-a întâmplat niciodată şi nici nu se va întâmpla”, a afirmat preşedintele Putin adresându-se deputaţilor Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, reuniţi la Kremlin.

Şeful statului rus se referă la sprijinul ţărilor europene pentru atacurile inamice asupra fabricilor militare, rafinăriilor sau depozitelor de comerţ electronic de pe teritoriul Rusiei.

„Poporul nostru multinaţional a răspuns încercărilor istorice şi presiunii agresive externe cu unitate internă. Întotdeauna a fost aşa şi este exact ceea ce se întâmplă şi acum”, a subliniat el.

Vladimir Putin a denunţat faptul că, de la începutul războiului din Ucraina, la sfârşitul lunii februarie 2022, Occidentul a pus în mişcare „la maximum maşinăria sa rusofobă” şi a încercat să provoace „divizarea” în societate încercând să „strângă laţul” asupra economiei şi sistemului financiar şi bancar al Federaţiei Ruse.

Cu toate acestea, preşedintele rus a asigurat că toate sancţiunile adoptate împotriva Moscovei, în realitate, fac mai mult rău iniţiatorilor lor decât Rusiei.

Preşedintele Putin a subliniat că sistemul politic rus „este pregătit să apere ţara şi este capabil împreună cu societatea să răspundă ferm la orice acţiune ostilă”.

De asemenea, s-a arătat convins că deputaţii vor acorda atenţie atunci când vor aproba viitorul buget trienal atât în ceea ce priveşte apărarea naţională, care reprezintă 40% din cheltuielile totale, cât şi programele sociale.

Deşi peste două treimi din ruşi susţin oprirea ostilităţilor, conform sondajelor, preşedintele Putin a insistat şi cu această ocazie că soldaţii ruşi care luptă în Ucraina de aproape patru ani şi jumătate „sunt susţinuţi de întreg poporul, de întreaga societate”.

„Ne vom atinge obiectivele şi împreună vom face totul pentru victorie, pentru Rusia”, a spus el.

Liderul de la Kremlin a asigurat că momentul actual reprezintă „una din etapele cele mai decisive” din istoria Rusiei deoarece „este în joc soarta şi viitorul ţării noastre”. 

Citește și: 

Rusia respinge speculațiile despre o nouă propunere de pace pentru Ucraina: „Nu vedem nimic concret”

Parlamentarii ruși cer despăgubiri Europei pentru războiul împotriva Ucrainei. „Avem putere pentru a-i determina să facă acest lucru”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Avion F-16
3
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
avion f-16
4
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
putin
5
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
Digi Sport
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
SUA ar pregăti o ofensivă terestră în Iran. Surse din Pakistan dezvăluie scenariile care îngrijorează regiunea
Vladimir Putin.
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
St. Petersburg, Russia. 12th June, 2024. Russian wooden toys in the form of a painted doll, inside of which there are similar smaller dolls called Matryoshka with images from left to right: Soviet politician and statesman, leader of the Social Democratic
„Mă gândesc mereu la asta”. Putin cere rușilor să înțeleagă importanța războiului și dă vina pe Lenin pentru conflictul din Donbas
rubio lavrov manila
SUA vor să propună Rusiei să încheie un armistițiu aerian cu Ucraina. Reacția Kremlinului
Andrii Sybiha
Reacția Ucrainei după ce președintele kazah i-a cerut lui Putin să înghețe războiul: „Un mesaj realist, oportun și înțelept”
Recomandările redacţiei
lipaev
Primele măsuri după doborârea dronelor: ambasadorul român de la...
Sonde petroliere.
Veste bună pentru România. Kazahstanul reia exporturile de petrol ale...
ro alert
În județul Tulcea a fost emis al doilea mesaj RO-Alert al zilei
pompa carburanti
Acord pentru reducerea accizei la carburanți. Bogdan Ivan: „Motorina...
Ultimele știri
„Consecințele economice sunt grave.” Specialiștii de pe piața de cadastru trag un semnal de alarmă, după atacul cibernetic de la ANCPI
Guvern: Sistemul de cadastru e-Terra rămâne indisponibil după atacul cibernetic asupra ANCPI. Nu putem anunța încă data repornirii
(P) Vacanță în SUA fără griji: Cum alegi asigurarea de călătorie potrivită și ce aspecte trebuie să ai în vedere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care au intrat în cea mai bună perioadă a vieții lor. Jupiter le aduce noroc, bani și oportunități
Cancan
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită MOARTĂ. Dispariția ei fusese...
Fanatik.ro
FCSB bate tot! Audiența tv de la meciul cu Csikszereda, peste derby-ul Dinamo – U Craiova 5-1. Câți români...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”...
Adevărul
Cine predă, de fapt, în școlile din România? Adevăruri și mituri despre profesorii titulari și suplinitori
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
Todor Tagarev
Un fost ministru bulgar critică politica de achiziții a Sofiei: Românii au cumpărat F-16 la mâna a doua şi cu...
Digi Sport
Denis Alibec și Anca Surdu, dați de gol de mama fotbalistului
Pro FM
După o cursa epuizantă în Alpi, Delia a alergat încă 35 km prin noroi, pe munte, în Bucovina: "Eu vreau să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford a fost a doua opțiune pentru Indiana Jones. Ce actor faimos a ratat rolul. „Noi l-am vrut, dar...
Adevarul
Pensia nu se pregătește la bătrânețe. Greșeala care îi poate costa scump pe români
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația, ajutorul de șomaj în august? Care sume au crescut
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Somnul insuficient poate duce la creștere în greutate mai rapid decât ai crede. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
De ce a părăsit Julia Roberts Hollywood-ul. Actrița trăiește de peste 30 de ani la o fermă din New Mexico
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”