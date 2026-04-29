Putin acuză Ucraina că şi-a intensificat atacurile asupra ţintelor civile din Rusia, după al treilea atac asupra rafinăriei din Tuapse

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile din Rusia, a acuzat marţi preşedintele Vladimir Putin, citând recentul atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din oraşul Tuapse, din sudul ţării, relatează Reuters.

„Atacurile cu drone asupra infrastructurii civile devin din ce în ce mai frecvente”, a spus Putin în comentarii difuzate la televiziunea rusă. „Cel mai recent exemplu îl constituie atacurile asupra instalaţiilor energetice din Tuapse, care ar putea avea consecinţe grave asupra mediului”, a punctat liderul de la Kremlin.

Putin a precizat însă că guvernatorul regional a raportat de la faţa locului că nu există ameninţări majore. „Se pare că nu există pericole grave, iar oamenii reuşesc să facă faţă provocărilor cu care se confruntă pe teren”, a adăugat el.

Un atac ucrainean cu drone a provocat marţi un incendiu de proporţii la această rafinărie de petrol rusă. Armata ucraineană a confirmat că a efectuat atacul, cel mai recent dintr-o serie de lovituri menite să perturbe industria petrolieră şi economia Rusiei, notează Reuters, citată de News.ro.

Imaginile de pe reţelele sociale arătau un fum negru dens ridicându-se deasupra rafinăriei din Tuapse. Autoritatea de supraveghere a consumatorilor a sfătuit oamenii să rămână în interior şi să ţină ferestrele închise.

Putin i-a ordonat anterior ministrului pentru situaţiile de urgenţă, Aleksandr Kurenkov, să se deplaseze la Tuapse pentru a coordona operaţiunile de stingere a incendiului şi a gestiona consecinţele incidentului.

Şeful districtului Tuapse, Serghei Boiko, a cerut marţi locuitorilor din apropierea rafinăriei să se evacueze într-o şcoală.

Al treilea atac la T uapse

În urma unui atac anterior, desfăşurat pe 20 aprilie, o ploaie neagră a căzut asupra oraşului portuar de la Marea Neagră şi o staţiune balneară populară, lăsând în urmă un reziduu uleios.

Rafinăria şi-a oprit, de asemenea, producţia de petrol pe 16 aprilie, din cauza daunelor provocate de drone în port, ceea ce a făcut imposibilă expedierea petrolului, potrivit mai multor surse. Cel puţin trei persoane au fost ucise în timpul diferitelor atacuri ucrainene, potrivit oficialilor, iar unul dintre acestea a dus la o scurgere de petrol în mare.

Kremlinul a acuzat Ucraina că agravează criza mondială a petrolului prin atacarea unor depozite care conţin petrol destinat exportului.

Ministerul ucrainean de Externe nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta acuzaţiile Moscovei. În trecut, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că exporturile ruseşti nu sunt suficient de semnificative pentru a afecta preţurile pieţei globale.

Unii locuitori îşi exprimă furia după atac

Pe reţelele sociale, unii locuitori au cerut explicaţii cu privire la motivul pentru care apărarea aeriană nu a fost întărită pentru a preveni un al treilea atac consecutiv. Unii s-au plâns că Moscova este indiferentă la situaţia lor dificilă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că autorităţile „lucrează intens” pentru a combate atacurile cu drone ucrainene.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra ţintelor energetice ruseşti începând din martie, în contextul în care negocierile de pace mediate de SUA sunt suspendate, iar Washingtonul se concentrează în principal pe războiul cu Iranul.

Rafinăria din Tuapse are o capacitate de producţie anuală de aproximativ 12 milioane de tone - sau 240.000 de barili pe zi -, producând nafta, motorină, păcură şi motorină de vid.

