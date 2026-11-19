Dictatorul rus a ținut o conferință neobișnuit de lungă, după întâlnirea cu Trump și Xi. Printre întrebările adresate de către jurnaliști, a fost și una legată de distrugerea recentă a unei părți din podul Kerci. Putin a declarat că Rusia nu transporta provizii militare pe acolo, iar după acest atac vor exista represalii dure, nemaiputându-se vorbi despre o înțelegere cu partea ucraineană.

„În primul rând vreau să spun că podul este un obiectiv civil. Podul nu a fost folosit pentru a transporta muniții, petrol sau rezerve. Este un obiect strict civil. Regimul de la Kiev a declarat că ne vor distruge industria petrolieră, vedem că impactul este nesemnificativ”.

Putin a afirmat că discutase posibilitatea unui armistițiu în mai multe zone aflate sub controlul Rusiei, însă atacurile repetate asupra podului ar fi schimbat situația, iar negocierile nu vor mai avea loc în acest context.

Acum auzim „să încetăm, hai să ne oprim”. sincer vorbind, am discutat cu ai mei colegi și i-am rugat să ne întoarcem la aceasta întrebare poate reușim să ne înțelegem.

După ce au lovit podul, nu ne vom înțelege, vor fi lovituri mult mai dureroase, decât ceea ce a făcut regimul de la Kiev. Podul va fi restaurat, având resursele actuael, nu va fi atât de greu. Măsurile de răspuns vor fi dure și se vor resimți”, a declarat dictatorul de la Kremlin.

Editor : A.R.