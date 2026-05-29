Putin anunță că Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, în timp ce Kievul lovește infrastructura energetică rusă

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, într-o intervenție amplă privind evoluția conflictului declanșat de invazia rusă. Putin afirmă că forțele ruse avansează „în toate direcțiile”. Declarațiile liderului de la Kremlin vin în contextul unor noi atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere și de gaze din Rusia, anunță Sky News.

Liderul rus a afirmat că forțele ruse „avansează în toate direcțiile” și a sugerat că situația de pe front se apropie de un punct decisiv, fără a oferi însă un calendar clar. Putin a continuat să evite termenul de „război”, folosind expresia consacrată de Kremlin - „operațiune militară specială” - pentru a descrie invazia din Ucraina.

Totodată, președintele rus a respins ideea că Moscova ar reprezenta o amenințare pentru Europa și a insistat că Rusia nu intenționează să intre într-un conflict cu statele europene.

„Suntem pregătiți să reluăm negocierile cu Ucraina”, a declarat Putin, fără a preciza în ce condiții ar putea avea loc eventuale discuții de pace.

Declarațiile sale vin în timp ce Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice ruse. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că forțele speciale au lovit o stație de pompare a petrolului din regiunea Iaroslavl și un terminal de gaze din regiunea Krasnodar.

Potrivit SBU, atacurile cu drone au provocat un incendiu care s-a extins pe aproximativ 5.000 de metri pătrați în Iaroslavl, echivalentul a aproape două treimi din suprafața unui teren de fotbal. Un alt incendiu, de dimensiuni neprecizate, a izbucnit în Krasnodar.

„Ucraina duce războiul înapoi de unde a pornit și obligă inamicul să plătească prețul real al agresiunii”, a transmis SBU într-un comunicat.

Serviciul ucrainean de informații a subliniat importanța strategică a acestor operațiuni, afirmând că ele reduc capacitatea Rusiei de a exporta petrol - principala sursă de venit pentru bugetul Kremlinului.

„Fiecare stație de pompare scoasă din funcțiune, fiecare conductă sau rafinărie oprită înseamnă milioane de dolari care nu vor mai ajunge în bugetul Rusiei și nu vor mai fi transformate în rachete, drone și obuze”, a transmis SBU.

