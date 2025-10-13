Live TV

Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc”

Data actualizării: Data publicării:
vladimir putin
Foto: Vladimir Putin, președintele Rusiei / Sursa foto: Profimedia Images

Moscova intenționează să testeze rezistența frontierelor europene, iar acest lucru se poate întâmpla oricând, a declarat șeful Serviciului Federal de Informații (BND) Martin Jäger, numind în mod direct Rusia „adversarul” Germaniei.

„Rusia își ascunde intențiile, dar, de fapt, ea dorește să testeze frontierele noastre. În cel mai bun caz, în Europa domnește acum o pace rece, care în orice moment se poate transforma într-o confruntare fierbinte oriunde. Trebuie să ne pregătim pentru o escaladare ulterioară”, a subliniat el luni, vorbind în Bundestag la audierile publice anuale ale șefilor serviciilor de informații germane.

Potrivit lui Jäger, care a fost anterior ambasadorul Germaniei la Kiev, atacurile hibride menite să submineze NATO, să destabilizeze democrațiile europene, să divizeze și să intimideze societatea au devenit „omniprezente”. „Frecvența acestor incidente izolate reprezintă un nou nivel de confruntare — o confruntare în care Rusia ne consideră adversari și parte beligerantă”, a spus Jäger, referindu-se la provocările aeriene regulate, atacurile cibernetice și spionajul din partea Moscovei.

Șeful BND a mai declarat că nu este permis să „stăm cu mâinile în sân” în timp ce „adversarul nostru nu cunoaște nici odihnă, nici răgaz” în pregătirea pentru război. „Deja astăzi suntem sub foc”, a subliniat el, nefiind de acord cu evaluările anterioare ale serviciilor secrete germane, transmite mt. 

În primăvară, BND și Bundeswehr au prevăzut în raportul lor că Kremlinul va fi pregătit pentru o „război convențional pe scară largă” împotriva NATO până la sfârșitul anilor 2030. După încheierea agresiunii împotriva Ucrainei, Moscova va transfera forțele la granițele cu statele baltice, de unde ar putea începe invazia pe teritoriul NATO, se arăta în raport.

„Trebuie să ne opunem adversarilor noștri oriunde este necesar. Pentru aceasta, vom asuma riscuri mai mari, dar în mod controlat și consecvent”, a declarat Jäger în Bundestag.

Din ianuarie până la sfârșitul lunii septembrie, în Germania au fost înregistrate 172 de încălcări ale traficului aerian legate de drone, față de 129 și 121 în aceeași perioadă din 2024 și 2023, potrivit datelor Deutsche Flugsicherung (DFS), întreprinderea federală care se ocupă de gestionarea traficului aerian și serviciile de navigație aeriană.

La începutul lunii octombrie, la aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, zeci de zboruri au fost redirecționate sau anulate din cauza apariției UAV-urilor, ceea ce a afectat planurile a peste 10.000 de pasageri. Duminica trecută, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Rusia ar putea fi responsabilă pentru majoritatea lansărilor de drone deasupra orașelor germane și Daniei. Potrivit acestuia, scopul acestor acțiuni este spionajul și răspândirea panicii în rândul locuitorilor.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
1
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
2
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
profimedia-1029625023
4
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
Total neașteptat! Ce i-a spus Gigi Becali soției sale, chiar înainte de miezul nopții: ”Să nu mai aibă aștia ce face”
Digi Sport
Total neașteptat! Ce i-a spus Gigi Becali soției sale, chiar înainte de miezul nopții: ”Să nu mai aibă aștia ce face”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii în viață au fost eliberați de Hamas. Trump declară în...
poza deschidere
Anchetă Digi24. Sute de medici din spitalele de stat refuză avortul...
Vladimir Putin
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a...
Ultimele știri
Nicușor Dan: Violența împotriva copiilor nu se justifică în nicio circumstanță. Nu este firească, este o alegere a societății
Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist”
Șofer român, înjunghiat mortal în Italia. Tânărul de 32 de ani a fost găsit fără suflare lângă TIR-ul pe care îl conducea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Un submarin rusesc a ieşit la suprafaţă în largul coastelor Bretaniei.
Un submarin rusesc, capabil să lanseze rachete Kalibr, a fost surprins în apele NATO: „Suntem pregățiti să ne apărăm”
Aleksandr Lukașenko.
„Ucraina ar putea dispărea ca stat”. Lukașenko amenință „voalat” Kievul
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Rafinărie rusă atacată de dronă
Criză fără precedent în Rusia. Putin, forțat să ia măsuri după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești
avion panavia tornado al armatei germane
NATO începe azi un exerciţiu de descurajare nucleară
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus, planeta iubirii și a frumuseții, intră în Fecioară. Zodiile care vor avea noroc pe toate planurile
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Cât costă carnea de porc la final de 2025? Românii au început să comande deja pentru Crăciun
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...