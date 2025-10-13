Putin ar putea ataca NATO în orice moment, avertizează șeful spionajului de la Berlin: „Suntem deja sub foc”

Moscova intenționează să testeze rezistența frontierelor europene, iar acest lucru se poate întâmpla oricând, a declarat șeful Serviciului Federal de Informații (BND) Martin Jäger, numind în mod direct Rusia „adversarul” Germaniei.

„Rusia își ascunde intențiile, dar, de fapt, ea dorește să testeze frontierele noastre. În cel mai bun caz, în Europa domnește acum o pace rece, care în orice moment se poate transforma într-o confruntare fierbinte oriunde. Trebuie să ne pregătim pentru o escaladare ulterioară”, a subliniat el luni, vorbind în Bundestag la audierile publice anuale ale șefilor serviciilor de informații germane.

Potrivit lui Jäger, care a fost anterior ambasadorul Germaniei la Kiev, atacurile hibride menite să submineze NATO, să destabilizeze democrațiile europene, să divizeze și să intimideze societatea au devenit „omniprezente”. „Frecvența acestor incidente izolate reprezintă un nou nivel de confruntare — o confruntare în care Rusia ne consideră adversari și parte beligerantă”, a spus Jäger, referindu-se la provocările aeriene regulate, atacurile cibernetice și spionajul din partea Moscovei.

Șeful BND a mai declarat că nu este permis să „stăm cu mâinile în sân” în timp ce „adversarul nostru nu cunoaște nici odihnă, nici răgaz” în pregătirea pentru război. „Deja astăzi suntem sub foc”, a subliniat el, nefiind de acord cu evaluările anterioare ale serviciilor secrete germane, transmite mt.

În primăvară, BND și Bundeswehr au prevăzut în raportul lor că Kremlinul va fi pregătit pentru o „război convențional pe scară largă” împotriva NATO până la sfârșitul anilor 2030. După încheierea agresiunii împotriva Ucrainei, Moscova va transfera forțele la granițele cu statele baltice, de unde ar putea începe invazia pe teritoriul NATO, se arăta în raport.

„Trebuie să ne opunem adversarilor noștri oriunde este necesar. Pentru aceasta, vom asuma riscuri mai mari, dar în mod controlat și consecvent”, a declarat Jäger în Bundestag.

Din ianuarie până la sfârșitul lunii septembrie, în Germania au fost înregistrate 172 de încălcări ale traficului aerian legate de drone, față de 129 și 121 în aceeași perioadă din 2024 și 2023, potrivit datelor Deutsche Flugsicherung (DFS), întreprinderea federală care se ocupă de gestionarea traficului aerian și serviciile de navigație aeriană.

La începutul lunii octombrie, la aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, zeci de zboruri au fost redirecționate sau anulate din cauza apariției UAV-urilor, ceea ce a afectat planurile a peste 10.000 de pasageri. Duminica trecută, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Rusia ar putea fi responsabilă pentru majoritatea lansărilor de drone deasupra orașelor germane și Daniei. Potrivit acestuia, scopul acestor acțiuni este spionajul și răspândirea panicii în rândul locuitorilor.

